Margot Robbie'li Barbie filminden ilk kare

Haberler - ntv.com.tr | 28.04.2022 - 10:10
Margot Robbie, Barbie dünyasında! 31 yaşındaki Avustralyalı oyuncunun ünlü Barbie bebeğini canlandırdığı canlı aksiyon türündeki filmden ilk kare yayımlandı.
Greta Gerwig’in yönetmenliğini üstlendiği Barbie adını taşıyan filmden ilk karede Robbie, Chevrolet Corvette marka pembe klasik otomobilde görülüyor.
Warner Bros. filmden ilk kareyi resmi sosyal medya hesabından paylaşarak, filmin 21 Temmuz 2023’te sadece sinemalarda gösterileceği bilgisini verdi.
Filmin 38 yaşındaki yönetmeni Gerwig, senaryoyu uzun süredir ilişki yaşadığı Noah Baumbach ile birlikte yazdı.
Filmde Robbie’nin sevgilisi Ken’i ünlü aktör Ryan Gosling canlandıracak. Filmin kadrosunda ayrıca Will Ferrell, Issa Rae, Simu Liu, Kate McKinnon, America Ferrera, Michael Cera ve Alexandra Shipp yer alacak.
Filmde, Barbie ülkesinde yaşayan bir Barbie bebek, yeterince mükemmel olmadığı için oradan kovulur ve gerçek hayatta maceralar yaşar. Filmin çekileceğini 2020’de duyuran Robbie, seyircilerine “filmin farklı olacağı” sözü vermişti.
Barbie filmi projesi, yaklaşık 10 yılını çeşitli Hollywood stüdyolarında dolaşarak geçirdi. Sony'ye taşınmadan önce Universal'da başladı. Amy Schumer'ın, 2016 yılında, zamanlama çakışmaları nedeniyle ayrılmadan önce filmde baş bebek olarak rol alacağı açıklandı.
Ardından, yerini doldurmak için Anne Hathaway seçildi. Çekim planları şekillenmeye başlarken, film, haklarını Warner Bros'a satan Mattel'in eline geçti. Robbie, LuckyChap Entertainment aracılığıyla oyuncak bebek olarak rol almak ve yapımcı olarak görev yapmak üzere seçildi.
Robbie, Vogue dergisine verdiği röportajda, rolü üstlenmenin kolay olmadığını kabul ederek, “Rol, bir sürü zorlukla ve bir sürü nostaljiyle geliyor. Ancak, bununla birlikte meydan okumak için heyecan verici bir yol olarak görünüyor" demişti.