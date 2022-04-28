Margot Robbie'li Barbie filminden ilk kare

Robbie, Vogue dergisine verdiği röportajda, rolü üstlenmenin kolay olmadığını kabul ederek, “Rol, bir sürü zorlukla ve bir sürü nostaljiyle geliyor. Ancak, bununla birlikte meydan okumak için heyecan verici bir yol olarak görünüyor" demişti.