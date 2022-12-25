Mariah Carey Noel şarkısından servet kazandı

Mariah Carey'nin adete bir Noel marşına dönen ‘All I Want For Christmas Is You’ (Noel İçin Tek İstediğim Sensin) adlı şarkısı her yıl 1 Kasım'dan itibaren yeniden dinlenmeye başlar ve Noel boyunca tekrarlanır.
Şarkı, 2022'de de Billboard Hot 100'de en üst sıraya geri döndü ve 52 yaşındaki şarkıcı Mariah Carey’ye yeni rekorlar kırdırdı.
Şarkının sadece Spotify’da 1,3 milyardan fazla dinlenmesi, popülaritesi ve şarkıcıya kazandıracağı para açısısından fikir verici olabilir. Billboard, rakamları hesapladı ve şarkının 2021'de ne kadar kazandırdığını tahmin etti.
Geçen yıl şarkı ABD’de 1,7 milyon kez dinlendi. Yalnızca bu veriye dayanarak, muhtemelen yaklaşık 1,36 milyon dolar kazandı. Meblağ, şarkıcı ile plak şirketi Sony Music arasında paylaştırıldı.
Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlamaya bağlı olarak 378 bin dolarlık kazancı daha hesaba katmak mümkün.
Elbette, şarkının dinlenmesini küresel düzeyde düşününce sayılar katlanarak artıyor. Billboard, şarkının tahmini küresel gelirinin, ana kayıttan 4,5 milyon dolar ve yayıncılıktan 1,66 milyon dolar daha olduğunu tahmin etti.
Mariah Carey muhtemelen ana kayıttan 1,55 milyon dolar ve yayın ücretlerinden 830 bin dolar almış olabilir.
Bu da şarkıcının temelde iki ay içinde ‘All I Want For Christmas Is You’ şarkısından 2,28 milyon dolar kazandığı anlamına geliyor.
Billboard’a göre Carey’nin şarkıyı başka şekillerde de lisanslayarak daha fazla para kazandığı kesin.
Celebrity Net Worth'a göre Mariah Carey’nin tahmini serveti, 340 milyon dolar değerinde.