Mariah Carey Noel şarkısından servet kazandı

Şarkının sadece Spotify’da 1,3 milyardan fazla dinlenmesi, popülaritesi ve şarkıcıya kazandıracağı para açısısından fikir verici olabilir. Billboard, rakamları hesapladı ve şarkının 2021'de ne kadar kazandırdığını tahmin etti.



Geçen yıl şarkı ABD’de 1,7 milyon kez dinlendi. Yalnızca bu veriye dayanarak, muhtemelen yaklaşık 1,36 milyon dolar kazandı. Meblağ, şarkıcı ile plak şirketi Sony Music arasında paylaştırıldı.



Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlamaya bağlı olarak 378 bin dolarlık kazancı daha hesaba katmak mümkün.