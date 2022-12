Mariah Carey Noel şarkısından servet kazandı

Mariah Carey'nin adete bir Noel marşına dönen ‘All I Want For Christmas Is You’ (Noel İçin Tek İstediğim Sensin) adlı şarkısı her yıl 1 Kasım'dan itibaren yeniden dinlenmeye başlar ve Noel boyunca tekrarlanır.



Şarkı, 2022'de de Billboard Hot 100'de en üst sıraya geri döndü ve 52 yaşındaki şarkıcı Mariah Carey’ye yeni rekorlar kırdırdı.