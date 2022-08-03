Marilyn Monroe'yu canlandıran Ana De Armas'ın aksanı beğenilmedi

Haberler - ntv.com.tr | 03.08.2022 - 14:04 - Son Güncelleme : 03.08.2022 - 14:43
“Bıçaklar Çekildi”, “Blade Runner 2049” ve son James Bond filmi “No Time To Die”da rol alan son dönemin popüler oyuncularından Ana De Armas, “Blonde” filminde Marilyn Monroe olarak izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Yönetmen koltuğunda Andrew Dominik'in oturduğu filmde ikonu canlandıran Armas, aksanı nedeniyle bazı eleştirilere maruz kaldı.
Bazı kesimler, Küba asıllı oyuncunun Amerikalı Marilyn Monroe’yu canlandırmasının uygun olmadığını ve aksanının başarılı olmadığını dile getirdi.
Eleştirilere maruz kalan oyuncuya Marilyn Monroe’nun temsilcilerinden destek geldi. Yapılan açıklamada “Marilyn Monroe, nesilleri ve tarihi aşan bir Hollywood ve pop kültürü ikonudur. Bu rolü canlandırmaya çalışan her oyuncunun işi oldukça zor. Fragmana bakıldığında bile Ana’nın Marilyn’nin ihtişamını, insanlığını ve savunmasızlığını yakaladığını ve harika bir seçim olduğunu görebiliyoruz. Filmin tamamını izlemek için sabırsızlanıyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Armas, kendisine yöneltilen eleştirilere henüz bir açıklama getirmedi. Ancak oyuncu verdiği bir röportajda aksanını mükemmelleştirmek için 9 ay boyunca diyalekt koçuyla çalıştığını belirtmişti.
Armas, "Yaptığım araştırmalar ve aksanla birlikte bu role hazırlanmam tam bir yılımı aldı. Yönetmenle aylarca çalıştık. 3 ay süren bir setti, çılgın bir programımız vardı" demişti.
Joyce Carol Oates’in çok satan romanından uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Andrew Dominik oturuyor. Yazar, bir erkek yönetmenin böylesi feminist bir yorumla film çekmesini takdir ettiğini paylaşmıştı.
Film, 28 Eylül'de seyirciyle buluşacak.