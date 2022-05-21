Marion Cotillard 2022 Cannes Film Festivali galasında

Haberler | 21.05.2022 - 16:51 - Son Güncelleme : 21.05.2022 - 16:58

Dünyaca ünlü Fransız yıldız Marion Cotillard, 'Frere et soeur' (Erkek Kardeş ve Kız Kardeş) adlı yeni filminin 75. Cannes Film Festivali'ndeki galasında tüm bakışları üzerinde topladı.

Marion Cotillard 2022 Cannes Film Festivali galasında - 1

Ünlü Fransız aktris Marion Cotillard, 2022 Festivali’nde yarışan ‘Frere et soeu’ adlı yeni filminin galasında boy gösterdi. 46 yaşındaki oyuncu, başrolde yer aldığı filmin prömiyerinde giydiği siyah şort ve üstten oluşan sade ama şık kıyafetiyle tüm bakışları üzerinde topladı.

Marion Cotillard 2022 Cannes Film Festivali galasında - 2

Galaya Cotillard’ın yanı sıra Francis Leplay, Benjamin Siksou, Melvil Poupaud, Arnaud Desplechin, Patrick Timsit, Cosmina Stratan ve Max Baissette de Malglaive de katıldı.

Marion Cotillard 2022 Cannes Film Festivali galasında - 3

Cotillard, dün akşam yapılan gala öncesi, gündüz de ekip arkadaşları Vincent Ricordeau, Julie Gautier, Magali Payen ve Cyril Dion ile birlikte basın toplantısına katıldı.

Marion Cotillard 2022 Cannes Film Festivali galasında - 4

Festivalin en çok heyecan yaratan filmlerinden ‘Frere et soeu’, Alice ve Louis adlı iki kardeşin hikayesini anlatıyor.

Marion Cotillard 2022 Cannes Film Festivali galasında - 5

Filmde Alice bir oyuncu, Louis ise öğretmen ve şairdir. 20 yıldan fazla bir süredir Alice erkek kardeşinden nefret etmektedir. Bunca zaman birbirlerini görmeyen iki kardeş, ebeveynlerinin ciddi bir kazaya karışması sonrası yüz yüze getirilirler.

Marion Cotillard 2022 Cannes Film Festivali galasında - 6
Marion Cotillard 2022 Cannes Film Festivali galasında - 7

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