Marion Cotillard 2022 Cannes Film Festivali galasında

Haberler | 21.05.2022 - 16:51 - Son Güncelleme : 21.05.2022 - 16:58
Ünlü Fransız aktris Marion Cotillard, 2022 Cannes Film Festivali’nde yarışan ‘Frere et soeu’ adlı yeni filminin galasında boy gösterdi. 46 yaşındaki oyuncu, başrolde yer aldığı filmin prömiyerinde giydiği siyah şort ve üstten oluşan sade ama şık kıyafetiyle tüm bakışları üzerinde topladı.
Galaya Cotillard’ın yanı sıra Francis Leplay, Benjamin Siksou, Melvil Poupaud, Arnaud Desplechin, Patrick Timsit, Cosmina Stratan ve Max Baissette de Malglaive de katıldı.
Cotillard, dün akşam yapılan gala öncesi, gündüz de ekip arkadaşları Vincent Ricordeau, Julie Gautier, Magali Payen ve Cyril Dion ile birlikte basın toplantısına katıldı.
Festivalin en çok heyecan yaratan filmlerinden ‘Frere et soeu’, Alice ve Louis adlı iki kardeşin hikayesini anlatıyor.
Filmde Alice bir oyuncu, Louis ise öğretmen ve şairdir. 20 yıldan fazla bir süredir Alice erkek kardeşinden nefret etmektedir. Bunca zaman birbirlerini görmeyen iki kardeş, ebeveynlerinin ciddi bir kazaya karışması sonrası yüz yüze getirilirler.