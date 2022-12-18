Mark Eliyahu başkentte konser verdi

Besteci, aranjör ve kamança sanatçısı Mark Eliyahu, Ankaralı sanatseverlerle buluştu.

Mark Eliyahu başkentte konser verdi - 1

Müziğinde Doğu ve Batı'yı harmanlayan İsrail asıllı Eliyahu, ATO Congresium'da verdiği konserde, aralarında "Journey", "Endlees", "Hope", "Coming Back", "Sands" bestelerinin de bulunduğu eserlerini seslendirdi.

Kendisini izlemeye gelenlere "Hoş geldiniz" diyen Eliyahu, konser dolayısıyla heyecanlı olduğunu ifade etti.

Mark Eliyahu başkentte konser verdi - 2

Konserde ayrıca usta müzisyenin babası Piris Eliyahu da oğluna eşlik eden orkestrada yer aldı.

Piris Eliyahu, konser sırasında tarıyla solo bir performans da sergiledi. 

Mark Eliyahu başkentte konser verdi - 3

Babasının besteci, gitarist ve aynı zamanda öğretmeni olduğunu belirten Eliyahu, babasına teşekkür etti.

Mark Eliyahu başkentte konser verdi - 4

Kamança ve tar gibi eski enstrümanları modern ve fütüristik elektroniklerle birleştirerek farklı kültürleri müziğinde bir araya getiren Mark Eliyahu, dinleyicilerine, Ortadoğu ve Balkanlar'ın ruhunu notalara dökerek duygu yoğunluğu yüksek bir deneyim sunuyor.

N-LIFE HABERLERİ

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