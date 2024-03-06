Mark Ruffalo'dan çağrı: Tüm ölümler durmalıdır (Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları)
"Poor Things" adlı filmdeki performansıyla "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" dalında Oscar'a aday gösterilen Mark Ruffalo, Gazze'deki ölümlerin durması için çağrıda bulundu. Ruffalo gibi sanat ve eğlence dünyasından birçok isim İsrail'in Gazze'ye yönelik yoğun saldırılarına tepki gösterdi. Tarkan'dan Madonna'ya, Gigi Hadid'den İspanyol oyunculara birçok ünlü isim destek mesajları paylaştı.
ABD'li oyuncu Mark Ruffalo, Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek için yaptığı paylaşımda, "Tüm ölümler durmalıdır." ifadesini kullandı. Ruffalo, sosyal medya hesabından, "Gazze'de hayatları paramparça olan tüm masum çocuklar için tek yürek olarak diyoruz ki bizim adımızı kullanmayın. Tüm ölümler durmalıdır." paylaşımında bulundu.
"Bizim adımızı kullanmayın" mesajıyla bir video paylaşan Ruffalo, "Şu anda Gazze'de 6 yaşın altındaki her 2 çocuktan biri yetersiz besleniyor ve açlık tehlikesiyle karşı karşıya. Filistin'de derhal ateşkes talep etmek için dünyaya katılın. İnsanlığımız buna bağlı. Başka bir dünya mümkün ve biz bunu gerçekleştirmeye söz veriyoruz." ifadesine yer verdi.