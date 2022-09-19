Marlon Brando yerine Oscar'ı reddetmek üzere sahneye çıkan Sacheen Littlefeather Akademi'den 50 yıl sonra gelen özrü kabul etti

"MERHABA, BEN BİR APAÇİ'YİM"

Bugün 75 yaşında olan Littlefeather, o zamanlar Oscar’da sahne alan ilk Amerikan yerlisi olmuştu. Oyuncular sendikasının bir üyesi olan Littlefeather, 60 saniye süren ikonik konuşmasında Amerikan yerlilerine karşı eğlence sektöründe yer alan önyargıları yeren bir konuşma yapmış, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Merhaba ben bir Apaçi'yim, aynı zamanda Amerika Yerlilerinin Olumlu Temsili Ulusal Komitesi'nin başkanıyım. Bu akşam Marlon Brando'yu temsilen buradayım. Sizinle şu an zaman kısıtı dolayısıyla paylaşamayacağım bu konuşmayı iletmemi benden istedi. Bu konuşmayı çıkışta basınla paylaşmaktan memnuniyet duyacağım. Maalesef Brando ödülü kabul etmeyeceğini söyledi. Ve bunun sebebi ise film endüstrisinin Amerika yerlilerine davranış biçimi olarak gösteriliyor. Umarım akşamınızı berbat etmiyorumdur, gelecekte kalplerimiz ile aklımız sevgi ve cömertlikle bir araya gelir. Marlon Brando adına teşekkürlerimi sunarım.”