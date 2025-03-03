Marteniçka bilekliğin hikayesi (Kırmızı ve beyaz ipliğin anlamı): Marteniçka bileklik ne zaman çıkarılır?

Gelenek dolayısıyla sokak satıcılarından "marteniçka" takıları alanlar, martın ilk günlerinde bunları, yakınlarının ve arkadaşlarının yakasına, boynuna veya bileğine bağlayarak sağlıklı ve mutlu bir ilkbahar dileğinde bulunuyor. 1 Mart'ta takılan bileklik, eğer ay sonuna kadar leylek görülmezse 31 Mart'ta çıkarılır ve diğer yıla kadar istenirse saklanır.