Marteniçka bilekliğin hikayesi (Kırmızı ve beyaz ipliğin anlamı): Marteniçka bileklik ne zaman çıkarılır?
Martenitsa ya da Marteniçka, 1 Mart'tan başlayarak takılan, beyaz ve kırmızı yünden yapılan bir süstür. Baharın gelişi münasebetiyle geleneksel Baba Marta (Marta Nine) günleri başlar. Çok eskilere dayanan Baba Marta, Bulgaristan'a has bir gelenektir. Bu günde Bulgarlar yakınlarına ve arkadaşlarına “martenitsa” olarak adlandırılan sembolleri, yıl boyu sağlık ve güç dileğiyle hediye ederler. Âdete göre, martenitsalar kırlangıç veya leylek görünceye kadar taşınırlar.
Baharın gelişini kutlamak üzere kırmızı ve beyaz iplerle örülen Marteniçka bileklikler, sağlık, şans, bolluk, bereket gibi iyi dileklerle takılıyor. Pagan kökenli olduğu tahmin edilen ve 7'nci yüzyıla dayandığına inanılan geleneğe göre, Bulgarlar 1 Mart'ta birbirlerine kırmızı ve beyaz iplerle hazırlanan takı ve süslemeler armağan ediyor.