Marteniçka bilekliğin hikayesi (Kırmızı ve beyaz ipliğin anlamı): Marteniçka bileklik ne zaman, hangi bileğe takılır?

Martenitsa ya da Marteniçka, 1 Mart'tan başlayarak martın sonuna kadar takılan, beyaz ve kırmızı yünden yapılan bir süstür. Baharın gelişi münasebetiyle geleneksel Baba Marta (Marta Nine) günleri başlar. Çok eskilere dayanan Baba Marta, Bulgaristan'a has bir gelenektir. Bu günde Bulgarlar yakınlarına ve arkadaşlarına “martenitsa” olarak adlandırılan sembolleri, yıl boyu sağlık ve güç dileğiyle hediye ederler. Âdete göre, martenitsalar kırlangıç veya leylek görünceye kadar taşınırlar.

Marteniçka bilekliğin hikayesi (Kırmızı ve beyaz ipliğin anlamı): Marteniçka bileklik ne zaman, hangi bileğe takılır? - 1

Baharın gelişini kutlamak üzere kırmızı ve beyaz iplerle örülen Marteniçka bileklikler, sağlık, şans, bolluk, bereket gibi iyi dileklerle takılıyor. Pagan kökenli olduğu tahmin edilen ve 7'nci yüzyıla dayandığına inanılan geleneğe göre, Bulgarlar 1 Mart'ta birbirlerine kırmızı ve beyaz iplerle hazırlanan takı ve süslemeler armağan ediyor.


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Marteniçka bilekliğin hikayesi (Kırmızı ve beyaz ipliğin anlamı): Marteniçka bileklik ne zaman, hangi bileğe takılır? - 2

Gelenek dolayısıyla sokak satıcılarından "marteniçka" takıları alanlar, martın ilk günlerinde bunları, yakınlarının ve arkadaşlarının yakasına, boynuna veya bileğine bağlayarak sağlıklı ve mutlu bir ilkbahar dileğinde bulunuyor.

Marteniçka bilekliğin hikayesi (Kırmızı ve beyaz ipliğin anlamı): Marteniçka bileklik ne zaman, hangi bileğe takılır? - 3

MARTENİÇKA BİLEKLİĞİ HANGİ BİLEĞE TAKILIR?

Marteniçka (Martenița), genellikle sol bileğe takılır. Bunun sebebi, sol tarafın kalbe daha yakın olması ve iyi şans, sağlık, mutluluk getirdiğine inanılmasıdır. Ancak bazı kişiler sağ bileğe veya boyuna da takabilir.

Marteniçka bilekliğin hikayesi (Kırmızı ve beyaz ipliğin anlamı): Marteniçka bileklik ne zaman, hangi bileğe takılır? - 4

MARTENİÇKA BİLEKLİĞİN HİKAYESİ

Rivayete göre uzun yıllar önce bir kral, sefere gitmiş. Aradan zaman geçmiş ancak haber bekleyen kraliçe, umutsuzluğa kapılmak üzereyken, nihayet kralın, bir posta güvercini ile yolladığı kırmızı ve beyaz iplikten oluşan bir "haber" almış.


Marteniçka bilekliğin hikayesi (Kırmızı ve beyaz ipliğin anlamı): Marteniçka bileklik ne zaman, hangi bileğe takılır? - 5

Mesajı anlayamayan kraliçe, bunun anlamını ancak kralın dönüşünde öğrenebilmiş. Meğer kral, zor bir savaştan ağır yaralı olarak çıkmış ancak barış sağlandıktan sonra iyileşebilmiş, Dolayısıyla "marteniçka"da kırmızı ipliğin sağlığı, beyaz ipliğin barışı sembolize ettiğine inanılıyor.

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