Marteniçka bilekliğin hikayesi (Kırmızı ve beyaz ipliğin anlamı): Marteniçka bileklik ne zaman, hangi bileğe takılır?

Baharın gelişini kutlamak üzere kırmızı ve beyaz iplerle örülen Marteniçka bileklikler, sağlık, şans, bolluk, bereket gibi iyi dileklerle takılıyor. Pagan kökenli olduğu tahmin edilen ve 7'nci yüzyıla dayandığına inanılan geleneğe göre, Bulgarlar 1 Mart'ta birbirlerine kırmızı ve beyaz iplerle hazırlanan takı ve süslemeler armağan ediyor.





