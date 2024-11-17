Martin Scorsese 82 yaşında! İşte yönetmenin en iyi filmleri
Son olarak "Dolunay Katilleri" filmiyle gündeme gelen ödüllü yönetmen Martin Scorsese bugün 82 yaşında bastı. Hollywood'un yaşayan efsanelerinden biri olan Oscar ödüllü yönetmen, kariyeri boyunca birçok başyapıta imza attı. İşte en iyi Martin Scorsese filmleri...
Dolunay Katilleri
1920'lerin Oklahoma'sında Osage halkının petrol rezervlerinin peşindeki dolandırıcıların hikayesini anlatan filmde, Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Brendan Fraser, Lily Gladstone, Jesse Plemons, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion ve Tantoo Cardinal gibi isimler yer alıyor.