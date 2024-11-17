Martin Scorsese 82 yaşında! İşte yönetmenin en iyi filmleri

Köstebek

Gizli bir görevle New York mafyasına sızan FBI ajanı, bir tetikçiyle kurduğu dostluk yüzünden hem hayatını hem de kariyerini riske atar.

2006 yapımı film, Scorsese'ye "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Film" Oscar'ını kazandırdı.