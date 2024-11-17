Martin Scorsese 82 yaşında! İşte yönetmenin en iyi filmleri

Son olarak "Dolunay Katilleri" filmiyle gündeme gelen ödüllü yönetmen Martin Scorsese bugün 82 yaşında bastı. Hollywood'un yaşayan efsanelerinden biri olan Oscar ödüllü yönetmen, kariyeri boyunca birçok başyapıta imza attı. İşte en iyi Martin Scorsese filmleri...

Martin Scorsese 82 yaşında! İşte yönetmenin en iyi filmleri - 1

Dolunay Katilleri

1920'lerin Oklahoma'sında Osage halkının petrol rezervlerinin peşindeki dolandırıcıların hikayesini anlatan filmde, Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Brendan Fraser, Lily Gladstone, Jesse Plemons, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion ve Tantoo Cardinal gibi isimler yer alıyor.

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Martin Scorsese 82 yaşında! İşte yönetmenin en iyi filmleri - 2

Silence

Andrew Garfield, Adam Driver, Liam Neeson'ın başrolünü üstlendiği film, 17. yüzyılda yaşayan iki rahibin karşılaştıkları şiddet ve baskıyı konu alıyor.

Martin Scorsese 82 yaşında! İşte yönetmenin en iyi filmleri - 3

Masumiyet Çağı

Edith Wharton'un 20. yüzyılın başlarında New York'ta geçen romanından uyarlanan film, Newland Archer'ın (Daniel Day-Lewis) May Welland (Winona Ryder) ile evliliğini anlatıyor.

Martin Scorsese 82 yaşında! İşte yönetmenin en iyi filmleri - 4

Taksi Şoförü

Robert De Niro'nun başrol oynadığı film, Vietnam savaşının izlerini henüz atamayan bir askerin, geceleri taksi şoförlüğü yaparak gördüğü kirli ve adaletsiz dünyaya uyum sağlamayı reddetme hikayesini anlatıyor.

Martin Scorsese 82 yaşında! İşte yönetmenin en iyi filmleri - 5

Para Avcısı

Leonardo DiCaprio’nun başrolünde yer aldığı film, 1990’ların borsa kralı Jordan Belfort’un yükseliş ve düşüşünün uyarlamasına dayanıyor.

Martin Scorsese 82 yaşında! İşte yönetmenin en iyi filmleri - 6

Sıkı Dostlar

Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci, Lorraine Bracco ve Paul Sorvino'nun başrollerini paylaştığı film, bir gangster olan Henry Hill'in yükselişini ve düşüşünü anlatıyor.

Martin Scorsese 82 yaşında! İşte yönetmenin en iyi filmleri - 7

Köstebek

Gizli bir görevle New York mafyasına sızan FBI ajanı, bir tetikçiyle kurduğu dostluk yüzünden hem hayatını hem de kariyerini riske atar.

2006 yapımı film, Scorsese'ye "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Film" Oscar'ını kazandırdı.

Martin Scorsese 82 yaşında! İşte yönetmenin en iyi filmleri - 8

Kızgın Boğa

Paul Schrader ve Mardik Martin tarafından yazılan ve boks şampiyonu Jake LaMotta’yı anlatan biyografide Robert De Niro ve Joe Pesci başrolde yer alıyor.

Martin Scorsese 82 yaşında! İşte yönetmenin en iyi filmleri - 9

Casino

Başrollerini Robert de Niro, Joe Pesci ve Sharon Stone’un paylaştığı film, 1970’lerin Amerika’sında, Las Vegas, Nevada’daki Tangiers Oteli’nin kumarhanesini yöneten ve organize suç örgütleri ile bağlantısı olan Frank Lawrence "Lefty" Rosenthal’ı anlatmaktadır.

Martin Scorsese 82 yaşında! İşte yönetmenin en iyi filmleri - 10

Korku Burnu

Başrollerinde Robert De Niro, Nick Nolte ve Jessica Lange'in yer aldığı film, hapse girmesine yardımcı olduğu bir suçlu tarafından ailesi tehdit altında olan bir avukatı konu ediyor.

Martin Scorsese 82 yaşında! İşte yönetmenin en iyi filmleri - 11

Saatler Sonra

Griffin Dunne, Rosanna Arquette, Verna Bloom'un başrollerde yer aldığı film, şanssız bir adamın New York’ta geçirdiği gerçeküstü bir gece boyunca birbiri ardına yaşadığı felaketleri anlatıyor

Martin Scorsese 82 yaşında! İşte yönetmenin en iyi filmleri - 12

Alice Artık Burada Oturmuyor 

Ellen Burstyn, Kris Kristofferson ve Mia Bendixsen gibi isimlerin rol aldığı yapımda dul kalmış bir kadın, genç yaştaki oğluyla birlikte yola çıkar ve kendine şarkıcı olarak yeni bir hayat kurmaya kararlıdır.

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