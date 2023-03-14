Marvel filmlerini gelecekte neler bekliyor?

Bob Iger, Marvel filmlerinin geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Ünlü isim, Marvel Sinematik Evreni'nin yeniliğe ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Marvel filmlerini gelecekte neler bekliyor? - 1

Disney'in CEO'su Bob Iger, Morgan Stanley Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Konferansı'na katıldı.

Marvel filmlerini gelecekte neler bekliyor? - 2

"DEVAM FİLMLERİ İYİ SONUÇ VERDİ"

Ünlü iş insanına, Marvel'ın tekil karakterlere birden fazla devam filmi yapmasına gerek olup olmadığı soruldu.

Marvel filmlerini gelecekte neler bekliyor? - 3

"Devam filmleri bizim için genellikle iyi sonuç verdi" diyen Iger, "Bence sadece hangi karakterlerin ve hikayelerin derinine indiğimize bakmalıyız" ifadelerini kullandı.

Marvel filmlerini gelecekte neler bekliyor? - 4

"ÇOK FAZLA YENİLİK GÖRECEKSİNİZ"

İş insanı, sözlerine "Gelecek 5 yıl boyunca Marvel'ın gidişatını izlerseniz, çok fazla yenilik göreceksiniz" şeklinde devam etti.

Marvel filmlerini gelecekte neler bekliyor? - 5

Disney'in CEO'su "Yenilmezler (Avengers) serisine geri döneceğiz ama tamamen farklı bir Yenilmezler grubuyla" diye konuştu.

Marvel filmlerini gelecekte neler bekliyor? - 6

Bob Iger, son çıkan Ant-Man ve Wasp: Quantumania'nın (Ant-Man and the Wasp: Quantumania) gişede yarattığı hayal kırıklığının ardından bu açıklamaları yaptı.

N-LIFE HABERLERİ

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