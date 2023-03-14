Marvel filmlerini gelecekte neler bekliyor?

Disney'in CEO'su Bob Iger, Morgan Stanley Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Konferansı'na katıldı.
Ünlü iş insanına, Marvel'ın tekil karakterlere birden fazla devam filmi yapmasına gerek olup olmadığı soruldu.
"Devam filmleri bizim için genellikle iyi sonuç verdi" diyen Iger, "Bence sadece hangi karakterlerin ve hikayelerin derinine indiğimize bakmalıyız" ifadelerini kullandı.
İş insanı, sözlerine "Gelecek 5 yıl boyunca Marvel'ın gidişatını izlerseniz, çok fazla yenilik göreceksiniz" şeklinde devam etti.
Disney'in CEO'su "Yenilmezler (Avengers) serisine geri döneceğiz ama tamamen farklı bir Yenilmezler grubuyla" diye konuştu.
Bob Iger, son çıkan Ant-Man ve Wasp: Quantumania'nın (Ant-Man and the Wasp: Quantumania) gişede yarattığı hayal kırıklığının ardından bu açıklamaları yaptı.