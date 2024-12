GERİ DÖNMEYECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Downey son röportajlarında Marvel'a geri dönmeye açık olduğunu söylese de hayranlar onun Iron Man/Tony Stark olarak geri döneceğini düşünmüştü. Downey'nin kötü adam Victor von Doom olarak geri dönüşünü ise hiçkimse beklemiyordu.

Downey, Tony Stark rolünü ilk kez Marvel Sinematik Evreni'nin ilk bölümü olan 2008 yapımı "Iron Man" filminde canlandırdı.

Sonraki 11 yıl boyunca Downey, "Iron Man 2", "Iron Man 3", "The Incredible Hulk", "The Avengers", "Captian America: Civil War", "Avengers: Age of Ultron", "Spider-Man: Homecoming", "Avengers: Infinity War" ve "Avengers: Endgame" dahil olmak üzere 10 Marvel filminde rolünü tekrarladı.