Marvel'ın ilk Müslüman süper kahramanı Iman Vellani: Kesinlikle iyi bir başlangıç

Haberler | 13.06.2022 - 09:55
Iman Vellani, yetişkinliğe geçiş dönemini konu alan Ms. Marvel'da, aynı adlı Pakistanlı-Amerikalı genç süper kahramana dönüşen Kamala Khan başrolünde oynaması hakkında konuştu.
19 yaşındaki oyuncu, Marvel'ın Kamala gibi bir karakteri hayata geçirmesinde kendisine "güvendiği" için "ayrıcalıklı" hissettiğini açıkladı.
Variety'ye konuşan Vellani, "Herhangi bir şeyin ilki olmanın getirdiği çok fazla ağırlık var" dedi.
Independent'in aktardığına göre, Marvel yöneticilerinin kendine verdiği tavsiyeden bahseden Vellani şöyle dedi:
"İşe ilk Müslüman süper kahraman olduğunu düşünerek gitme, sadece işe git ve eğlen' dediler. Kendime söyleyip durduğum şey de bu: Yolumdan sapıp Müslüman ve Pakistan temsilini savunmak zorunda değilim. Bu bir kızı konu alan bir öykü. İki milyar Müslümanın ve Güney Asyalının hepsini temsil edemeyiz fakat bu kesinlikle iyi bir başlangıç."
Dizide, 16 yaşındaki kahraman Kamala, sihirli bilekliği sayesinde edindiği şekil değiştirme ve kendini iyileştirme güçlerini keşfediyor.
The Independent'tan Nick Hilton, değerlendirmesinde Ms. Marvel'a 5 üzerinden üç yıldız verdi.
Hilton, "Ms. Marvel, stüdyonun sürekli genişleyen TV yan hikayeleri kadrosuna hoş görülebilir bir başka giriş oldu" diye yazdı ve şöyle ekledi:
"Ms. Marvel'ın görsel kinetiğinde Yeşil Yaban Arısı'nı (The Green Hornet) ve Scott Pilgrim vs the World'ü hatırlatan elementler yer alsa da dizinin Marvel'ın mevcut içeriklerinin hepsinden daha genç bir kitleyi hedef aldığı bariz."
Vellani söz konusu diziden sonra Marvel Stüdyoları'nın 2023'te yayımlanacak olan ve 2019 yapımı Kaptan Marvel'ın (Captain Marvel) devamı niteliğindeki The Marvels filminde de Ms. Marvel rolünü yeniden canlandıracak.
Ms. Marvel, 8 Haziran'da Disney Plus'ta yayımlanmaya başladı.