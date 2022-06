Marvel'ın ilk Müslüman süper kahramanı Iman Vellani: Kesinlikle iyi bir başlangıç

Hilton, "Ms. Marvel, stüdyonun sürekli genişleyen TV yan hikayeleri kadrosuna hoş görülebilir bir başka giriş oldu" diye yazdı ve şöyle ekledi:

"Ms. Marvel'ın görsel kinetiğinde Yeşil Yaban Arısı'nı (The Green Hornet) ve Scott Pilgrim vs the World'ü hatırlatan elementler yer alsa da dizinin Marvel'ın mevcut içeriklerinin hepsinden daha genç bir kitleyi hedef aldığı bariz."