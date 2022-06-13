Marvel'ın ilk Müslüman süper kahramanı Iman Vellani: Kesinlikle iyi bir başlangıç

Independent'in aktardığına göre, Marvel yöneticilerinin kendine verdiği tavsiyeden bahseden Vellani şöyle dedi:



"İşe ilk Müslüman süper kahraman olduğunu düşünerek gitme, sadece işe git ve eğlen' dediler. Kendime söyleyip durduğum şey de bu: Yolumdan sapıp Müslüman ve Pakistan temsilini savunmak zorunda değilim. Bu bir kızı konu alan bir öykü. İki milyar Müslümanın ve Güney Asyalının hepsini temsil edemeyiz fakat bu kesinlikle iyi bir başlangıç."