Marvel'ın Sabra karakterine tepki: İsrail propagandası yapıyor

SABRA NASIL BİR KAHRAMAN?

Uluslararası Güvenlik ve Enerji Uzmanı, aynı zamanda "Vampire the Requiem" (Vampir: The Requiem), "Vampire the Masquerade" (Vampir: The Masquerade), "Dungeons and Dragons" (Zindanlar ve Ejderhalar), "Mummy the Resurrection" (Mumya: Diriliş) gibi korku ve modern fantezi başlıklarında uzmanlaşmış çok sayıda RPG (Rol yapma oyunu) yazarı Khaldoun Khelil, filmde İsrailli oyuncu Shira Haas tarafından canlandırılacak Sabra karakterini anlattı.

Sabra karakterinin ilk kez 1980'de Bill Mantlo tarafından kaleme alınan ve Sal Buscema tarafından çizilen "The Incredible Hulk" isimli çizgi romanda yer aldığını belirten Khelil, karakterin gerçek adının Ruth Bat-Seraph olduğunu ve insanüstü yeteneklere sahip bir mutantı temsil ettiğini kaydetti.

20 yıldır rol yapma oyunu yazarlığı yapan Khelil, karakterin İsrailli ilk süper kahraman olduğuna dikkati çekerek, "Çizgi romanda Sabra'ın en karakteristik özelliği İsrail Gizli Servisi Mossad için çalışmış olması, aynı zamanda gizli kimliğine rağmen İsrailli bir polis memuru olması ve temelde İsrail devletinin temsilcisi olmasıydı. Kostümü bile İsrail bayrağıydı" dedi.

Khelil, Sabra'nın İsrailliler için bir takma adı ifade ettiğini kaydederek, bunun da onlar için tıpkı kovboy ya da ona benzer bir Amerikan karakterine sahip olmakla eşdeğer olduğunu dile getirdi.