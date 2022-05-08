Marvel'ın son filmi Doktor Strange: Çoklu Evren Çılgınlığında, 2022'nin tüm gişe rekorlarını kırmaya hazırlanıyor

Haberler - ntv.com.tr | 08.05.2022 - 14:13 - Son Güncelleme : 08.05.2022 - 14:20

Marvel sinema evreninin merakla beklenen son filmi Doktor Strange: Çoklu Evren Çılgınlığında, gişede yakaladığı büyük başarıyla 2022 yılının ve tüm zamanların en iyi açılışını yapmaya hazırlanıyor.

Marvel'ın son filmi Doktor Strange: Çoklu Evren Çılgınlığında, 2022'nin tüm gişe rekorlarını kırmaya hazırlanıyor - 1

ve Disney ortak yapımı Doktor Strange: Çoklu Evren Çılgınlığında film, gişede büyük bir başarı yakaladı. Globalde 200 milyon dolar hasılata ulaşacak olan filmin, 'tüm zamanların en iyi açılışını yapan film' unvanını alması bekleniyor.

Marvel'ın son filmi Doktor Strange: Çoklu Evren Çılgınlığında, 2022'nin tüm gişe rekorlarını kırmaya hazırlanıyor - 2

Cuma günü vizyona giren film, 36 milyon dolarlık açılışla, Marvel Sinema Evreni filmleri içinde en çok izlenen 7. film oldu.

Marvel'ın son filmi Doktor Strange: Çoklu Evren Çılgınlığında, 2022'nin tüm gişe rekorlarını kırmaya hazırlanıyor - 3

Filmin başarısı Hollywood için de büyük önem taşıyor. Pandeminin etkilerini atlatmaya çalışan film sektörü, böyle bir çıkışın hayalini uzun zamandır kuruyordu.

Marvel'ın son filmi Doktor Strange: Çoklu Evren Çılgınlığında, 2022'nin tüm gişe rekorlarını kırmaya hazırlanıyor - 4

Tobey Maguire’nin başrolünde yer aldığı Spider Man serisinin yönetmenliğini yapan Sam Raimi’nin yönetmen koltuğunda oturduğu film, 6 Mayıs’tan itibaren seyirciyle buluşmaya başladı.

Marvel'ın son filmi Doktor Strange: Çoklu Evren Çılgınlığında, 2022'nin tüm gişe rekorlarını kırmaya hazırlanıyor - 5

Filmin başrollerinde, , Elizabeth Olsen, Benedict Wong ve Xochitl Gomez yer alıyor.

Marvel'ın son filmi Doktor Strange: Çoklu Evren Çılgınlığında, 2022'nin tüm gişe rekorlarını kırmaya hazırlanıyor - 6

Avatar’ın devam filmi Avatar: The Way of Water’ın fragmanı Doktor Strange’i izlemeye giden seyiricilere sürpriz olarak izletiliyor.

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