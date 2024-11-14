MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın üstlendiği MasterChef 2024’te mücadelenin ritmi her hafta artıyor.

MasterChef'e Nigar'ın vedası sonrası Semih ile Şirin takım kaptanları oldu.

Haftanın ilk takım oyuncunu Kırmızı takım kazandı ve Mavi takımdan Ezgi ilk eleme aday oldu.

İşte MasterChef 13 Kasım 2024 Çarşamba gününe dair tüm detaylar…