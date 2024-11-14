MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
MasterChef Türkiye’de heyecan katlanmaya devam ediyor. 13 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanan bölümde haftanın ikinci eleme adayı belli oldu. İşte MasterChef son bölümde yaşananlar…
Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın üstlendiği MasterChef 2024’te mücadelenin ritmi her hafta artıyor.
MasterChef'e Nigar'ın vedası sonrası Semih ile Şirin takım kaptanları oldu.
Haftanın ilk takım oyuncunu Kırmızı takım kazandı ve Mavi takımdan Ezgi ilk eleme aday oldu.
İşte MasterChef 13 Kasım 2024 Çarşamba gününe dair tüm detaylar…