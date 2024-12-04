MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı belli oldu

MasterChef Türkiye’de heyecan katlanmaya devam ediyor. 3 Aralık Salı akşamı yayınlanan yeni bölümde haftanın ilk eleme adayı belli oldu. İşte MasterChef son bölümde yaşananlar…

MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı belli oldu - 1

Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın üstlendiği MasterChef 2024’te mücadelenin ritmi her hafta artıyor.

MasterChef'e Kaan'ın vedası sonrası 2 Aralık Pazartesi akşamı kaptanlar belli oldu.

Mavi kaptanlığı kazanan isim Emre oldu.Emre, kırmızı takım kaptanı olarak Onur’u seçti.

N-LIFE HABERLERİ

MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı belli oldu - 2

HANGİ TAKIM KAZANDI?

Şefler dün akşam yarışmacılardan Alman mutfağından yemekler yapmalarını istedi.

Oyunu, Kırmızı takım kazandı.

Takım kaptanı Onur "Dezavantajlı başladık, reçeteler Mavi takımdaydı. Kazanmaktan o kadar gururluyum ki. Bir tarihe imza attığım için çok gururluyum" dedi.

MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı belli oldu - 3

İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Mavi takım oyuncuları bireysel dokunulmazlık için mücadele etti.

MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı belli oldu - 4

Şefler yarışmacılardan yer elması ve tarçın ile yaratıcı bir tabak yapmalarını istedi.

MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı belli oldu - 5

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayı Şirin oldu.

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