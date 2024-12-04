MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı belli oldu
MasterChef Türkiye’de heyecan katlanmaya devam ediyor. 3 Aralık Salı akşamı yayınlanan yeni bölümde haftanın ilk eleme adayı belli oldu. İşte MasterChef son bölümde yaşananlar…
Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın üstlendiği MasterChef 2024’te mücadelenin ritmi her hafta artıyor.
MasterChef'e Kaan'ın vedası sonrası 2 Aralık Pazartesi akşamı kaptanlar belli oldu.
Mavi kaptanlığı kazanan isim Emre oldu.Emre, kırmızı takım kaptanı olarak Onur’u seçti.