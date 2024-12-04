MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı belli oldu

HANGİ TAKIM KAZANDI?

Şefler dün akşam yarışmacılardan Alman mutfağından yemekler yapmalarını istedi.

Oyunu, Kırmızı takım kazandı.

Takım kaptanı Onur "Dezavantajlı başladık, reçeteler Mavi takımdaydı. Kazanmaktan o kadar gururluyum ki. Bir tarihe imza attığım için çok gururluyum" dedi.