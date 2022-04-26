Matrix'in yönetmenleri çekimlerde kullandıkları nesneleri trans gençler yararına satışa çıkardı

Haberler | 26.04.2022 - 11:43
Matrix serisini yazan ve yöneten Lana ve Lilly Wachowski kardeşler, trans gençlere destek olmak amacıyla filmlerde kullandıkları eşyaları açık artırmayla satışa çıkardı.
Independent'in haberine göre, her ikisi de trans kadın olan yönetmen kardeşlerin senaryosunda veya çekimlerinde katkı koyduğu filmlerden parçalar müzayedede yer alacak. Matrix Revolutions, V for Vendetta, Sense8 ve Hızlı Yarışçı (Speed Racer) gibi filmlerde kullanılan 180'den fazla malzeme yeni sahiplerini arayacak.
Açık artırmadan elde edilen tüm gelirler trans gençleri ve onlara hizmet veren kuruluşları destekleyen Trans Gençliği Koru ve Savun Fonu'na (Protect and Defend Trans Youth) aktarılacak.
Lily Wachowski cumartesi Twitter'da yaptığı paylaşımda açık artırmanın adının Matrix'e Giriş: Wachowski Koleksiyonu (Enter the Matrix: The Wachowski Collection) olduğunu duyurdu. Yönetmen, "bahar temizliği yapıyorduk ve yıllardır topladığımız hazinelerden bazılarını başkalarına devretmeye karar verdik" dedi.
Wachowski kardeşlerin hamlesi ABD genelinde trans karşıtı hareketin güç kazandığı bir dönemde geldi.
Geçen haftalarda Alabama eyaletinin meclisinde trans gençlerin toplumsal cinsiyeti olumlayan tıbbi bakım almasının engellenmesi yönünde oy kullanıldı. Öte yandan Teksas Valisi Greg Abbot söz konusu tıbbi bakım uygulamalarının çocuk istismarı olduğunu ileri sürerek inceleme yapılmasını istedi.
Florida Valisi Ron DeSantis, muhaliflerin "Eşcinsel Deme" diye adlandırdığı yasa tasarısını imzaladı. Yasa devlet okulundaki öğretmenlerin 3. sınıfa kadar cinsel yönelim ya da toplumsal cinsiyet kimliği hakkında eğitim vermesini yasaklıyor.
Hayranların uzun yıllar yaptığı tartışmaların ardından Lily Wachowski, 2020'de Netflix'e verdiği röportajda Matrix serisinin trans temalarla sarmalandığını doğrulamıştı.
Karakter figürleri ve DVD setlerinin de olacağı müzayede 12 Mayıs Perşembe günü başlayacak.