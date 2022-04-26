Matrix'in yönetmenleri çekimlerde kullandıkları nesneleri trans gençler yararına satışa çıkardı

Matrix serisini yazan ve yöneten Lana ve Lilly Wachowski kardeşler, trans gençlere destek olmak amacıyla filmlerde kullandıkları eşyaları açık artırmayla satışa çıkardı.

Independent'in haberine göre, her ikisi de trans kadın olan yönetmen kardeşlerin senaryosunda veya çekimlerinde katkı koyduğu filmlerden parçalar müzayedede yer alacak. Matrix Revolutions, V for Vendetta, Sense8 ve Hızlı Yarışçı (Speed Racer) gibi filmlerde kullanılan 180'den fazla malzeme yeni sahiplerini arayacak.