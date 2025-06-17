Matthew Perry'nin doktoru 40 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya

SAHTE REÇETE HAZIRLADI

Variety'nin haberine göre doktor, yıldızın vefatından önceki haftalarda aktöre, tıbbi bir gerekçe olmaksızın, defalarca ketamin verdiğini itiraf etti.

Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan belgelerde Salvador'un başka bir doktora gönderdiği bir kısa mesajda "Acaba bu aptal ne kadar ödeyecek... Öğrenelim." yazdığı iddia ediliyor.

Doktorun, soruşturma sırasında izlerini örtmeye çalıştığı, ketamini reçete ile verdiğini göstermek için aktöre sahte bir "tedavi planı" hazırladığı iddia ediliyor.