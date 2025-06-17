Matthew Perry'nin doktoru suçlamaları kabul etti: 40 yıla kadar hapis ile karşı karşıya
2023 yılında evinin jakuzisinde ölü bulunan oyuncu Matthew Perry'nin doktoru, hakkındaki suçlamaları kabul etti.
Friends dizisinde Chandler Bing karakteriyle akıllarda yer eden Matthew Perry 28 Ekim'de Malibu'da evindeki jakuzide ölü bulundu.
54 yaşındaki Perry'nin "ketaminin akut etkileri" nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Perry'nin vücudunda yüksek oranda bulunan anestezik madde ketamini nasıl elde ettiği araştırılmaya başlandı.
Perry'nin ölümüyle bağlantılı olduğu düşünülen iki doktor ve oyuncunun kişisel asistanı da dahil olmak üzere beş kişi gözaltına alındı.