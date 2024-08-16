Matthew Perry'nin ölümüyle bağlantılı 5 kişi tutuklandı

Evinin jakuzisinde ölü bulunan "Friends" dizisinin yıldızı Matthew Perry'nin ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Perry'nin "ketaminin akut etkilerinden" dolayı öldüğü açıklanmıştı. Soruşturma kapsamında 5 kişi tutuklandı.

Matthew Perry'nin ölümüyle bağlantılı 5 kişi tutuklandı - 1

"Friends" dizisinde Chandler Bing karakteri ile en sevilen sitcom karakterlerinden biri haline gelen Matthew Perry'nin ölüm haberi, hem hayranlarını hem de Hollywood dünyasını derinden sarstı.

28 Ekim'de Malibu'da evindeki jakuzide ölü bulunduğu aktarılan 54 yaşındaki Perry'nin "ketaminin akut etkileri" nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Kanında ketamin bulunan oyuncunun ardından jakuzide boğulduğu belirtildi.

Ketamin, anksiyete ve depresyon tedavisinde kullanılıyor. Los Angeles Bölgesi Tıbbi Muayene Departmanı tarafından hazırlanan raporda, oyuncunun ölümü "kaza" olarak nitelendirilmişti.

N-LIFE HABERLERİ

Matthew Perry'nin ölümüyle bağlantılı 5 kişi tutuklandı - 2

SORUŞTURULMA BAŞLATILDI

Los Angeles polisi, aktör Matthew Perry'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Perry'nin vücudunda yüksek oranda bulunan anestezik madde ketamini nasıl elde ettiği araştırılmaya başlandı.

Matthew Perry'nin ölümüyle bağlantılı 5 kişi tutuklandı - 3

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Matthew Perry'nin ölümüyle bağlantılı olduğu düşünülüen iki doktor ve oyuncunun kişisel asistanı da dahil olmak üzere beş kişinin tutuklandığı açıklandı.

BBC'nin haberine göre, büyük miktarda ketamin dağıtan uyuşturucu tedarikçilerinden oluşan bir suç şebekesi ortaya çıkarıldı.

Matthew Perry'nin ölümüyle bağlantılı 5 kişi tutuklandı - 4

"BAĞIMLILIĞINDAN YARARLANDILAR"

ABD Savcısı Martin Estrada "Bu kişiler, kendilerini zengin etmek için Bay Perry'nin bağımlılık sorunlarından yararlandılar. Yaptıklarının Bay Perry için büyük bir tehlike oluşturduğunu biliyorlardı, ama yine de yaptılar" dedi.

Perry'nin asistanı da dahil olmak üzere sanıklardan üçü uyuşturucu suçlamaları kabul ederken, diğer ikisi - bir doktor ve "Ketamin Kraliçesi" olarak bilinen bir kadın - tutuklandı.

Matthew Perry'nin ölümüyle bağlantılı 5 kişi tutuklandı - 5

ASİSTANI DA İŞİN İÇİNDE

Perry'nin asistanı Kenneth Iwamasa'nın, aktöre ölümünden önceki haftalarda 50 bin dolar değerinde ketamin sağlamak için iki doktorla birlikte çalıştığı ortaya çıktı. Yetkililer, plana dahil olanların Perry'nin bilinen madde bağımlılığı sorunlarından kar elde etmeye çalıştığını savundu. 

Perry, aşırı dozdan hayatını kaybetmeden önce depresyon ve anksiyete nedeniyle ketamin infüzyon tedavisi görüyordu. Ancak raporda kendisine verilen son ketamin tedavisinin ölümünden bir buçuk hafta önce olduğu belirtildi. 

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