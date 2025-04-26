Mayıs ayında kaçırmamanız gereken filmler (Mayıs film rehberi)

Bu ay birbirinden iddialı yapımlar izleyiciyle buluşacak. Mayıs ayının dikkat çeken yapımları arasında yeni Marvel filmi Thunderbolts, Son Durak serisinin merakla beklenen yeni filmi, Tom Cruise'un son kez Ethan Hunt rolünü üstleneceği Görevimiz Tehlike serisinin son halkası ve Jackie Chan'in başrolünü üstlendiği yeni Karate Kid filmi var.

Mayıs ayında kaçırmamanız gereken filmler (Mayıs film rehberi) - 1

THUNDERBOLTS

Merakla beklenen yeni Marvel filminde Florence Pugh, Sebastian Stan ve David Harbour rol alıyor. Film, ölümcül bir tuzağa düşen bir grup anti-kahramanın hikayesini konu ediyor.

N-LIFE HABERLERİ

Mayıs ayında kaçırmamanız gereken filmler (Mayıs film rehberi) - 2

MISSION: IMPOSSIBLE – SON HESAPLAŞMA

Görevimiz Tehlike serisinin son filmi 23 Mayıs 2025'te vizyona girecek. Filmde Simon Pegg, Ving Rhames, Hayley Atwell, Vanessa Kirby, Pom Klementieff, Shea Whigham, Henry Czerny, Greg Tarzan Davis, Mariela Garriga ve Indira Varma gibi isimler yer alıyor.

Filmde, "Dead Reckoning"de Cruise'un canlandırdığı Ethan Hunt, her hareketini tahmin eden ve yanlış ellere düşerse felakete yol açabilecek The Entity adlı tehlikeli bir yapay zeka programıyla karşı karşıya kalır.

Mayıs ayında kaçırmamanız gereken filmler (Mayıs film rehberi) - 3

HİSTERİ

Mehmet Akif Büyükatalay imzalı film, 1993'teki Solingen faciasını konu alıyor.

Mayıs ayında kaçırmamanız gereken filmler (Mayıs film rehberi) - 4

HURRY UP TOMORROW

The Weeknd, Jenna Ortega ve Barry Keoghan'ın başrollerinde yer aldığı filmde uykusuzluk çeken bir müzisyen yabancıyla bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk sayesinde müzisyen, kendisi hakkında bildiği her şeyi sorgulayacaktır.

Mayıs ayında kaçırmamanız gereken filmler (Mayıs film rehberi) - 5

TUZAK

David Yarovesky'nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Bill Skarsgård, Anthony Hopkins, Ashley Cartwright başrollerde. Film, çalmak istediği aracın içerisinde mahsur kalan bir adamın hikayesini anlatıyor.

Mayıs ayında kaçırmamanız gereken filmler (Mayıs film rehberi) - 6

SON DURAK: KAN BAĞI

Sevilen Son Durak serisin yeni filmi, şiddet dolu bir kabusla uyanan üniversite öğrencisi Stefanie’nin yaşadıklarını anlatıyor.

Film, 16 Mayıs'da gösterime girecek.

Mayıs ayında kaçırmamanız gereken filmler (Mayıs film rehberi) - 7

KARATE KID: EFSANE DÖVÜŞÇÜLER

Karate Kid efsanesinin yeni filmi 30 Mayıs'da vizyona girecek. Jonathan Entwistle'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrollerinde Jackie Chan ve Ralph Macchio yer alıyor.

Mayıs ayında kaçırmamanız gereken filmler (Mayıs film rehberi) - 8

LILO VE STITCH

Dean Fleischer-Camp imzalı film, mavi bir uzaylının Hawaii'ye gelmesini ve Lilo adında bir kız tarafından bulunmasını anlatıyor.

Film, 23 Mayıs'ta vizyonda.

Mayıs ayında kaçırmamanız gereken filmler (Mayıs film rehberi) - 9

JUNE VE JOHN

Efsane yönetmen Luc Besson'un imzasını taşıyan film, sıradan ve sıkıcı bir yaşam süren John'un hikayesini konu alıyor.

Filmde Luke Stanton Eddy, Matilda Price ve Ryan Shoos başrollerde.

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