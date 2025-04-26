Mayıs ayında kaçırmamanız gereken filmler (Mayıs film rehberi)

HURRY UP TOMORROW

The Weeknd, Jenna Ortega ve Barry Keoghan'ın başrollerinde yer aldığı filmde uykusuzluk çeken bir müzisyen yabancıyla bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk sayesinde müzisyen, kendisi hakkında bildiği her şeyi sorgulayacaktır.