Mayıs ayında kaçırmamanız gereken filmler (Mayıs film rehberi)
Bu ay birbirinden iddialı yapımlar izleyiciyle buluşacak. Mayıs ayının dikkat çeken yapımları arasında yeni Marvel filmi Thunderbolts, Son Durak serisinin merakla beklenen yeni filmi, Tom Cruise'un son kez Ethan Hunt rolünü üstleneceği Görevimiz Tehlike serisinin son halkası ve Jackie Chan'in başrolünü üstlendiği yeni Karate Kid filmi var.
THUNDERBOLTS
Merakla beklenen yeni Marvel filminde Florence Pugh, Sebastian Stan ve David Harbour rol alıyor. Film, ölümcül bir tuzağa düşen bir grup anti-kahramanın hikayesini konu ediyor.