Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson son yolculuğuna uğurlandı

Sanatçı Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Melek Eda Alanson, son yolculuğuna uğurlandı.

Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson son yolculuğuna uğurlandı - 1

Sanatçı Mazhar Alanson'un kızı Melek Eda Alanson, son yolculuğuna uğurlandı. 

N-LIFE HABERLERİ

Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson son yolculuğuna uğurlandı - 2

Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazında Mazhar Alanson, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, evlat acısının çok zor olduğunu belirterek, "Evlat sahibi olanınız varsa bilirsiniz. Yani söyleyecek pek söz yok, ifade edilecek şeyler değil." dedi.

Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson son yolculuğuna uğurlandı - 3

Sanatçının eşi Biricik Suden, taziyelerini ileten herkese teşekkür ederek, sosyal medyada yaptığı paylaşıma ilişkin, "Mazhar metanetli durmaya çalışırken arayıp Mazhar'dan daha çok bağırarak ağlamak; tabii ki Mazhar bundan olumsuz etkileniyor. Dolayısıyla ricada bulundum." diye konuştu.

Suden paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Taziye aramalarınız ve mesajlarınız için binlerce teşekkür. Bir tek ricam olacak Mazhar'ı arayıp Mazhar'dan çok ağlama halleri olmasın lütfen. Ayıptır, destek değildir bence gerçek de değildir ama hadi diyelim ki öyle... Büsbütün üzmemek olmamalı hedefiniz."

Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson son yolculuğuna uğurlandı - 4

"BABALAR BUNUN NE OLDUĞUNU ÇOK İYİ HİSSEDER"

Sanatçı Orhan Gencebay, Eda Alanson'un babasının canı ciğeri evladı olduğunu söyleyerek, "Rabb'im her şeyi o bilir şüphesiz. Allah gani gani rahmet eylesin. Evlat acısı hiçbir şeye benzemez. Allah hiçbir babaya anneye evlat acısı göstermesin. Nur içinde yatsın. Ben de babayım, babalar bunun ne olduğunu çok iyi hissederler. Allah sabır versin." ifadelerini kullandı.

Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson son yolculuğuna uğurlandı - 5

Cenazeye ayrıca Mazhar Alanson'un oğlu Hilmi Alanson, MFÖ grubundan Fuat Güner, Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan ve oğlu Alişan Uğur, karikatürist ve oyuncu Hasan Kaçan, Türkiye İzci Federasyonu Başkanı Hasan Subaşı ve İzzet Öz'ün de arasında bulunduğu pek çok kişi katıldı.

Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson son yolculuğuna uğurlandı - 6

Melek Eda Alanson'un cenazesi daha sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson son yolculuğuna uğurlandı - 7

EDA ALANSON KİMDİR?

Eda Alanson, gazetecilik ve metin yazarlığı yapıyordu.

Alanson, Mazhar Alanson'un Hale Alanson ile evliliğinden dünyaya geldi. Mazhar Alanson ile Hale Alanson, 1972 - 2002 arasında evli kalmıştı. Ankara Opera ve Balesi'nin kadrolu sanatçısı Hale Alanson 2021 yılında hayatını kaybetti.

Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson son yolculuğuna uğurlandı - 8

74 yaşındaki usta sanatçı, başrolünü Güven Kıraç’la paylaştığı “Kirpi” isimli filmde metin yazarlığı yapan kızıyla birlikte kamera karşısına geçmişti.

Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson son yolculuğuna uğurlandı - 9

Mazhar Alanson, Eda Alanson'un kaybı sonrası Instagram hesabında paylaşım yapmış ve  "Canım kızım Melek Eda Alanson melek oldu. Allah kimseyi evlat acısıyla sınamasın" demişti.

Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson son yolculuğuna uğurlandı - 10
Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson son yolculuğuna uğurlandı - 11
Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson son yolculuğuna uğurlandı - 12
Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson son yolculuğuna uğurlandı - 13
Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson son yolculuğuna uğurlandı - 14
Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson son yolculuğuna uğurlandı - 15
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