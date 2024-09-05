Meğerse ikisinin de ismi aynıymış! Michael Keaton yıllar sonra gerçek adını kullanacak

Örümcek-Adam: Eve Dönüş, Birdman veya Cahilliğin Umulmayan Erdemi, Dumbo ve Batman gibi yapımlarla tanınan ödüllü oyuncu Michael Keaton gerçek adını yıllar sonra açıkladı.

Meğerse ikisinin de ismi aynıymış! Michael Keaton yıllar sonra gerçek adını kullanacak - 1

Tim Burton'ın 1988'deki kült filmi Beetlejuice'un merakla beklenen devam filmi Beterböcek Beterböcek'te rol alan usta oyuncu Michael Keaton, yıllar sonra adını açıkladı.

73 yaşındaki oyuncu, People dergisine yaptığı açıklamada 1970'li yıllarda oyunculuğa başladığını ve adını değiştirmek zorunda kaldığını açıkladı.

N-LIFE HABERLERİ

Meğerse ikisinin de ismi aynıymış! Michael Keaton yıllar sonra gerçek adını kullanacak - 2

Screen Actors Guild (Ekran Oyuncuları Birliği) yönetmeliğine göre, üyelerin başka bir profesyonel aktörle aynı ismi kullanması yasak.

Oyuncu, "Michael Keaton" adını telefon rehberinden rastgele seçtiğini anımsıyor.

Meğerse ikisinin de ismi aynıymış! Michael Keaton yıllar sonra gerçek adını kullanacak - 3

GERÇEK ADINI KULLANMAK İSTİYOR

Keaton, yönetmeni olduğu yeni filmi "Knox Goes Away"de artık gerçek adı "Michael Keaton Douglas"ı kullanacak.

Keaton'ın yıllar sonra, Temel İçgüdü, Oyun, Ant-Man ve Fedai gibi yapımlarla tanınan 79 yaşındaki usta oyuncu Michael Douglas ile aynı ismi taşıdığı ortaya çıktı.

Meğerse ikisinin de ismi aynıymış! Michael Keaton yıllar sonra gerçek adını kullanacak - 4

Aslında Michael Douglas'ın da adı gerçek değil.

Douglas'ın babası Issur Danielovitch, Amerika'ya taşındıklarında soyadını değiştirmek zorunda kalmıştı.

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