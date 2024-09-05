Meğerse ikisinin de ismi aynıymış! Michael Keaton yıllar sonra gerçek adını kullanacak

GERÇEK ADINI KULLANMAK İSTİYOR

Keaton, yönetmeni olduğu yeni filmi "Knox Goes Away"de artık gerçek adı "Michael Keaton Douglas"ı kullanacak.

Keaton'ın yıllar sonra, Temel İçgüdü, Oyun, Ant-Man ve Fedai gibi yapımlarla tanınan 79 yaşındaki usta oyuncu Michael Douglas ile aynı ismi taşıdığı ortaya çıktı.