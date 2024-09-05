Meğerse ikisinin de ismi aynıymış! Michael Keaton yıllar sonra gerçek adını kullanacak
Örümcek-Adam: Eve Dönüş, Birdman veya Cahilliğin Umulmayan Erdemi, Dumbo ve Batman gibi yapımlarla tanınan ödüllü oyuncu Michael Keaton gerçek adını yıllar sonra açıkladı.
Tim Burton'ın 1988'deki kült filmi Beetlejuice'un merakla beklenen devam filmi Beterböcek Beterböcek'te rol alan usta oyuncu Michael Keaton, yıllar sonra adını açıkladı.
73 yaşındaki oyuncu, People dergisine yaptığı açıklamada 1970'li yıllarda oyunculuğa başladığını ve adını değiştirmek zorunda kaldığını açıkladı.