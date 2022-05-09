Meksikalı ressam, tablolarıyla Ukrayna'da yaşananları dünyaya göstermeyi amaçlıyor

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşın "aptalca" olduğunu ifade eden Marquez, bu konuda Rusya'nın "yüzde 100" hatalı olduğunu söyledi.

Marquez, "Olaylar 2022'de yaşanıyor. İnsanlar ölüyor. Bu doğru değil. Yaptığım belki ufak bir şey. Ancak birçok ülkenin Ukrayna'ya ufak yardımları bir araya getirildiğinde büyük bir etki yaratabiliyor" dedi.