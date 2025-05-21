Meltem Kaplan: Adile Naşit'in gülüşüne 2 hafta çalıştım

"ÖNEMLİ BİR İDOL VE İKON"

Meltem Kaptan daha önceki açıklamalarında rolüne ilişkin, "Adile Naşit benim için de Türkiye için de çok önemli bir idol ve ikon. Adile Naşit'i oynamak değil, onu anlamaya çalışıyorum. Bu, bir oyunculuk meselesinden çok daha fazlası. O bir rol değil, bir ruh hali." ifadelerini kullanmıştı.

Kaptan ayrıca şunları kaydetti:

"Sadece filmlerini değil, onu tanıyan insanların anlattıklarını da dinledim. O kadar sahici bir sevgi bırakmış ki arkasında… Böyle bir kadını canlandırmayı çok büyük sorumluluk olarak hissediyorum. Almanya'da doğmuş ve Adile'yi oralardan uzaktan tanıyarak büyümüş biri olarak benim gönlüme taht kurmuş kendisi."