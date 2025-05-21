Meltem Kaplan: Adile Naşit'in gülüşüne 2 hafta çalıştım

Usta oyuncu Adile Naşit'in hayatı film oluyor. Filmde başrolü üstlenen Meltem Kaplan rolüne nasıl hazırlandığını anlattı.

Meltem Kaplan: Adile Naşit'in gülüşüne 2 hafta çalıştım - 1

Adile Naşit'in hayatı film oluyor. 1987 yılında 57 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncuya Meltem Kaptan hayat verecek. Kaptan, Rabiye Kurnaz vs George W Bush filmindeki rolüyle 2022 yılında Berlin Film Festivali’nde Gümüş Ayı Ödülü kazandı.

Meltem Kaptan, usta yönetmen Çağan Irmak'ın yönetmen koltuğunda oturacağı filmle ilgili konuştu.

N-LIFE HABERLERİ

Meltem Kaplan: Adile Naşit'in gülüşüne 2 hafta çalıştım - 2

"GÜLÜŞÜNE 2 HAFTA ÇALIŞTIM"

Muhabir Online'ın haberine göre, Kaplan "Önce birkaç meşhur sahnesini oynadım. Gülüşünü yaptım, bir şeyler yaptım, gönderdim. Uyup uymadığına baktılar. Enerjisi, görünüşü ne kadar benziyor deseler bile bu sonuçta oyunculuk, bir meslek... Mesela sadece gülüşüne 2 hafta çalıştım çünkü gülerken nefes de almıyor, çok enteresan bir gülüşü var. Onunla meşhur olması gayet normal. Sadece ona ait bir gülüşü var. Onun ses tonu benimkinden daha yüksek, onu yakalamak için onu izledim." ifadelerini kullandı.

Meltem Kaplan: Adile Naşit'in gülüşüne 2 hafta çalıştım - 3

"ÖNEMLİ BİR İDOL VE İKON"

Meltem Kaptan daha önceki açıklamalarında rolüne ilişkin, "Adile Naşit benim için de Türkiye için de çok önemli bir idol ve ikon. Adile Naşit'i oynamak değil, onu anlamaya çalışıyorum. Bu, bir oyunculuk meselesinden çok daha fazlası. O bir rol değil, bir ruh hali." ifadelerini kullanmıştı.

Kaptan ayrıca şunları kaydetti:

"Sadece filmlerini değil, onu tanıyan insanların anlattıklarını da dinledim. O kadar sahici bir sevgi bırakmış ki arkasında… Böyle bir kadını canlandırmayı çok büyük sorumluluk olarak hissediyorum. Almanya'da doğmuş ve Adile'yi oralardan uzaktan tanıyarak büyümüş biri olarak benim gönlüme taht kurmuş kendisi."

Meltem Kaplan: Adile Naşit'in gülüşüne 2 hafta çalıştım - 4

KADRODA KİMLER VAR?

BKM imzalı "Adile" filmini Çağan Irmak yönetecek. Usta oyuncu Gazanfer Özcan’ı torunu Tarık Ündüz, Müjde Ar’ı ise Seda Bakan canlandıracak.

Nermin Yıldırım'ın senaryosunu kaleme aldığı merakla beklenen filmde usta oyuncu Münir Özkul'a ise Levent Can hayat verecek.

Meltem Kaplan: Adile Naşit'in gülüşüne 2 hafta çalıştım - 5

Usta oyuncu Ayşen Gruda'yı ise Elif Nur Kerkük canlandıracak. Oyuncu, Babamın Ceketi, Lohusa ve Çarşı Pazar gibi yapımlarla tanınıyor. Ayşen Gruda, 23 Ocak 2019'da 74 yaşındayken hayata veda etti.

Meltem Kaplan: Adile Naşit'in gülüşüne 2 hafta çalıştım - 6

Filmde Cumhuriyet döneminde sahneye çıkan ilk kadın oyunculardan Şevkiye May’a ise oyuncu Tülin Özen hayat verecek.

Meltem Kaplan: Adile Naşit'in gülüşüne 2 hafta çalıştım - 7

Çekimleri devam eden filmde Adile Naşit’in ilk eşi Ziya Keskiner'i Serhat Tutumluer canlandıracak.

Adile Naşit’in Ziya Keskiner’le evliliğinden olan oğlu Ahmet Keskiner‘i filmde Berke Karabıyık canlandıracak. Tiyatro sanatçısı Ziya Keskiner'le 1950'de evlenen sanatçının oğlu Ahmet 1952'de dünyaya geldi ancak kalbindeki delik nedeniyle 16 yaşında hayata veda etti.

Meltem Kaplan: Adile Naşit'in gülüşüne 2 hafta çalıştım - 8

BİRÇOK EFSANE OYUNCUYA YER VERİLECEK

Filmde, Ertem Eğilmez, Gazanfer Özcan, Gönül Ülkü, Münir Özkul, Muhsin Ertuğrul, Muhsin Ertuğrul, Müjde Ar, Tarık Akan, Ayşen Gruda, Itır Esen, Sevda Aktolga gibi ünlü isimler canlandırılacak.

EN İYİ KADIN OYUNCU ÖDÜLÜ

Adile Naşit, 1976'da İşte Hayat adlı filmdeki rolüyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.
Unutulmaz oyuncu, 17 Haziran 1930'da doğduğu şehir İstanbul'da, 57 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Kalın bağırsak kanseri sonucu hayatını kaybeden Naşit'in cenaze töreni 13 Aralık 1987'de Şişli Cami'sinde düzenlenen törenin ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

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