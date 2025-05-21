Meltem Kaplan: Adile Naşit'in gülüşüne 2 hafta çalıştım
Usta oyuncu Adile Naşit'in hayatı film oluyor. Filmde başrolü üstlenen Meltem Kaplan rolüne nasıl hazırlandığını anlattı.
Adile Naşit'in hayatı film oluyor. 1987 yılında 57 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncuya Meltem Kaptan hayat verecek. Kaptan, Rabiye Kurnaz vs George W Bush filmindeki rolüyle 2022 yılında Berlin Film Festivali’nde Gümüş Ayı Ödülü kazandı.
Meltem Kaptan, usta yönetmen Çağan Irmak'ın yönetmen koltuğunda oturacağı filmle ilgili konuştu.