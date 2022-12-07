Merve Dizdar'ın başrolünde olduğu Kar ve Ayı filminin prömiyeri Palm Springs Film Festivali’nde yapılacak

Dünya prömiyerini 47. Toronto Uluslararası Film Festivali’nde yapan, Selcen Ergun’un ilk uzun metrajlı filmi ‘Kar ve Ayı’nın festival yolculuğu devam ediyor.
Türkiye prömiyerini 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yapan ve festivalden En İyi İlk Film ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleriyle dönen film Amerika’nın önemli film festivallerinden 34. Palm Springs Uluslararası Film Festivali’nin New Voices New Visions bölümünde yarışacak. Festival bu sene 5-16 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek.
Türkiye – Almanya – Sırbistan ortak yapımı filmin başrollerinde Merve Dizdar ve Saygın Soysal yer alırken onlara Asiye Dinçsoy, Erkan Bektaş, Derya Pınar Ak, Onur Gürçay ve Muttalip Müjdeci eşlik ediyor. Selcen Ergun’un senaryosunu Yeşim Aslan’la beraber yazdığı, psikolojik gerilim unsurları taşıyan ‘Kar ve Ayı’da kışın bitmek bilmediği uzak bir kasabaya atanan genç bir hemşirenin oradaki erk ilişkileri, sır ortaklıkları ve şüpheyle yüzleşme hikayesi anlatılıyor.
Psikolojik gerilim unsurları taşıyan Kar ve Ayı’da kışın bitmek bilmediği uzak bir kasabaya atanan genç bir hemşirenin oradaki erk ilişkileri, sır ortaklıkları ve şüpheyle yüzleşme hikayesi anlatılıyor