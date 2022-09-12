Merve Dizdar'ın başrolünde olduğu Kar ve Ayı filminin prömiyeri Toronto Film Festivali'nde yapıldı

Haberler - ntv.com.tr | 12.09.2022 - 10:48 - Son Güncelleme : 12.09.2022 - 10:51
8-18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 47. Toronto Uluslararası Film Festivali başladı. Birbirinden ünlü yapımların gösterimlerinin yapıldığı festivalde Türk bir yapım öne çıktı.
Selcen Ergun’un ilk uzun metrajlı filmi Kar ve Ayı’nın, dünya prömiyeri festival kapsamında gerçekleşti. Festivale Türkiye’den seçilen tek yapım olan Kar ve Ayı’nın gösteriminde başrol oyuncusu Merve Dizdar ve görüntü yönetmeni Florent Herry yer aldı.
Ergun, “Post prodüksiyonunu pandemi sırasında yaptığımız filmimizin sonunda büyük perdede sinemaseverlerle buluşması benim için çok heyecan verici. cümleleriyle duygularını dile getirdi.
Filmin başrol oyuncularından Dizdar ise heyecanını “Şahane bir prömiyerdi, Toronto seyircisiyle beraber filmimizi izlemek büyük bir mutluluktu" sözleriyle paylaştı.
Psikolojik gerilim unsurları taşıyan Kar ve Ayı’da kışın bitmek bilmediği uzak bir kasabaya atanan genç bir hemşirenin oradaki erk ilişkileri, sır ortaklıkları ve şüpheyle yüzleşme hikayesi anlatılıyor.