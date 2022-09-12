Merve Dizdar'ın başrolünde olduğu Kar ve Ayı filminin prömiyeri Toronto Film Festivali'nde yapıldı

Ergun, “Post prodüksiyonunu pandemi sırasında yaptığımız filmimizin sonunda büyük perdede sinemaseverlerle buluşması benim için çok heyecan verici. cümleleriyle duygularını dile getirdi.

Filmin başrol oyuncularından Dizdar ise heyecanını “Şahane bir prömiyerdi, Toronto seyircisiyle beraber filmimizi izlemek büyük bir mutluluktu" sözleriyle paylaştı.