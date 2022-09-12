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Merve Dizdar'ın başrolünde olduğu Kar ve Ayı filminin prömiyeri Toronto Film Festivali'nde yapıldı

Haberler - ntv.com.tr | 12.09.2022 - 10:48 - Son Güncelleme : 12.09.2022 - 10:51

Bu 47'ncisi gerçekleştirilen Toronto Film Festivali'nde Merve Dizdar'ın başrolünde olduğu ve Selcen Ergun’un yönetmenliğini yaptığı Kar ve Ayı filminin prömiyeri yapıldı.

Merve Dizdar'ın başrolünde olduğu Kar ve Ayı filminin prömiyeri Toronto Film Festivali'nde yapıldı - 1

8-18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 47. Toronto Uluslararası Festivali başladı. Birbirinden ünlü yapımların gösterimlerinin yapıldığı festivalde Türk bir yapım öne çıktı.

Merve Dizdar'ın başrolünde olduğu Kar ve Ayı filminin prömiyeri Toronto Film Festivali'nde yapıldı - 2

Selcen Ergun’un ilk uzun metrajlı filmi Kar ve Ayı’nın, dünya prömiyeri festival kapsamında gerçekleşti. Festivale Türkiye’den seçilen tek yapım olan Kar ve Ayı’nın gösteriminde başrol oyuncusu Merve Dizdar ve görüntü yönetmeni Florent Herry yer aldı.

Merve Dizdar'ın başrolünde olduğu Kar ve Ayı filminin prömiyeri Toronto Film Festivali'nde yapıldı - 3

Ergun, “Post prodüksiyonunu pandemi sırasında yaptığımız filmimizin sonunda büyük perdede sinemaseverlerle buluşması benim için çok heyecan verici. cümleleriyle duygularını dile getirdi.

Filmin başrol oyuncularından Dizdar ise heyecanını “Şahane bir prömiyerdi, Toronto seyircisiyle beraber filmimizi izlemek büyük bir mutluluktu" sözleriyle paylaştı.

Merve Dizdar'ın başrolünde olduğu Kar ve Ayı filminin prömiyeri Toronto Film Festivali'nde yapıldı - 4

FİLME DAİR

Psikolojik gerilim unsurları taşıyan Kar ve Ayı’da kışın bitmek bilmediği uzak bir kasabaya atanan genç bir hemşirenin oradaki erk ilişkileri, sır ortaklıkları ve şüpheyle yüzleşme hikayesi anlatılıyor.

N-LIFE HABERLERİ

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