Met Gala nedir? Met Gala'nın ortaya çıkış hikayesi

Eğlence dünyasının en büyük isimleri, moda endüstrisinin yılın en büyük gecesi olan Met Gala'nın 2025 organizasyonu geride kaldı. Her yıl New York'ta gerçekleştirilen gala, genellikle sinema, moda ve müzik dünyasından dev isimlerin katılımıyla dikkat çekiyor. Peki, Met Gala nedir, ne için düzenlenir?

Met Gala nedir? Met Gala'nın ortaya çıkış hikayesi - 1

Vogue genel yayın yönetmeni ve uzun yıllardır Met Gala’nın eş başkanı olan Anna Wintour, Vogue & The Metropolitan Museum of Art Costume Institute kitabında şöyle yazıyor:

"Bu gece, sinema yıldızlarının, modellerin, tasarımcıların, sosyetenin önde gelen isimlerinin, rock efsanelerinin, sporcuların, politikacıların ve rapçilerin — kültürel bir ya da iki ikonun da eklenmesiyle — bir araya gelip modayı kutladığı ve müzede bir gece geçirdiği ender anlardan biri haline geldi."

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Met Gala nedir? Met Gala'nın ortaya çıkış hikayesi - 2

İLK MET GALA NE ZAMAN YAPILDI?

İşte Met Gala'nın nasıl yılın en büyük moda etkinliğine dönüştüğünün hikayesi:

Etkinlik ilk kez Aralık 1948’de düzenlendi. İlk Met Gala, New York Moda Haftası’nın da mimarlarından olan moda halkla ilişkiler uzmanı Eleanor Lambert’in fikriydi. Lambert, bu etkinliği Kostüm Enstitüsü’nün masraflarını karşılamak ve yıllık sergisinin açılışını kutlamak amacıyla hayata geçirdi.


Met Gala nedir? Met Gala'nın ortaya çıkış hikayesi - 3

"Kendini Yılın Partisi olarak tanıtan" etkinlik, Waldorf Astoria Oteli’nde gerçekleştirildi ve davetliler en şık resmi kıyafetleriyle katıldı.

Met Galaları 1970’lerde temalı hale gelmeye başladı. Bu değişim, efsanevi Vogue genel yayın yönetmeni Diana Vreeland’in 1972-1989 yılları arasında Kostüm Enstitüsü'ne özel danışman olarak katılmasıyla gerçekleşti.

Met Gala nedir? Met Gala'nın ortaya çıkış hikayesi - 4

MET GALA'NIN BÜYÜK MODA ETKİNLİĞİNE DÖNÜŞMESİ

İlk temalı Met Gala, 1973’te, bir yıl önce vefat eden Cristóbal Balenciaga için düzenlenen retrospektif sergiydi.

Vreeland döneminin dikkat çeken temaları arasında, ünlü moda editörünün Slav kıyafetleriyle katıldığı Rusya temalı kostüm sergisi ve şarkıcı Cher’in baştan ayağa püsküllerle süslendiği Eski Hollywood teması vardı.

Vreeland, etkinliğe daha fazla ünlü ismin katılımını sağlamasıyla da biliniyor. Örneğin, eski First Lady Jackie Kennedy 1977-1978 yıllarında Met Gala’da eş başkan olarak görev yaptı.

Met Gala nedir? Met Gala'nın ortaya çıkış hikayesi - 5

Vogue’dan Anna Wintour, 1995 yılında etkinliğin başına geçtiğinde, Met Gala büyüyerek sinema, spor, iş dünyası ve müzikten en üst düzey isimlerin katıldığı dev bir organizasyona dönüştü. Wintour'un biyografisini yazan Amy Odell’in 2022’de TIME için kaleme aldığı yazıda belirttiğine göre, bu parti artık sadece Kostüm Enstitüsü’nün değil, aynı zamanda Wintour’un moda endüstrisindeki hakimiyetinin de bir kutlaması haline geldi.

Wintour’un etkisiyle Met Gala, yıllık takvimin en seçkin moda etkinliklerinden biri oldu. Her yıl davet edilen yıldızlar, belirlenen temaya uygun — ya da en azından kendi yorumlarına göre — giyinerek geceye katılıyor.

Bazı kıyafetler adeta çok katmanlı anlamlar taşıyor. Örneğin 1996 Met Gala’da, stilistler Prenses Diana’nın iç çamaşırından ilham aldığı düşünülen ipeksi mavi elbisesini, o yıl Prens Charles’tan boşanmasının ardından bir “intikam elbisesi” olarak yorumlamıştı.

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