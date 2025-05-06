Met Gala nedir? Met Gala'nın ortaya çıkış hikayesi
Eğlence dünyasının en büyük isimleri, moda endüstrisinin yılın en büyük gecesi olan Met Gala'nın 2025 organizasyonu geride kaldı. Her yıl New York'ta gerçekleştirilen gala, genellikle sinema, moda ve müzik dünyasından dev isimlerin katılımıyla dikkat çekiyor. Peki, Met Gala nedir, ne için düzenlenir?
Vogue genel yayın yönetmeni ve uzun yıllardır Met Gala’nın eş başkanı olan Anna Wintour, Vogue & The Metropolitan Museum of Art Costume Institute kitabında şöyle yazıyor:
"Bu gece, sinema yıldızlarının, modellerin, tasarımcıların, sosyetenin önde gelen isimlerinin, rock efsanelerinin, sporcuların, politikacıların ve rapçilerin — kültürel bir ya da iki ikonun da eklenmesiyle — bir araya gelip modayı kutladığı ve müzede bir gece geçirdiği ender anlardan biri haline geldi."