Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'ndan fakirlik belgesi tepkisi

Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, Akpınar'ın fakirlik belgesini iptal ettirmeye çalıştığını iddia etti

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'ndan fakirlik belgesi tepkisi - 1

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Metin Akpınar'ın iki kızı olduğu ortaya çıkmıştı. Akpınar'ın ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gündeme geldi.

N-LIFE HABERLERİ

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'ndan fakirlik belgesi tepkisi - 2

Nebioğlu, babası Metin Akpınar'ın fakirlik belgesini iptal ettirmek istediğini iddia etti.

Nebioğlu sosyal medya hesabından "Siz önce zenginliğin ne olduğunu öğrenin. Sonra fakirlik belgemin iptalini isteyin Akpınarlar" ifadelerini kullandı.

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'ndan fakirlik belgesi tepkisi - 3

Tek yumurta ikizleri, Antalya’daki bir köyde bakıcı kadına bırakılmış ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nda devlet korumasına alınmıştı ve ardından Nebioğlu Ailesi tarafından evlatlık alınmıştı.

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'ndan fakirlik belgesi tepkisi - 4

METİN AKPINAR’IN İLK AÇIKLAMA

Göksel Özdoğdu ile evli olan ünlü sanatçı Metin Akpınar da konuyla ilgili sessizliğini bozmuştu. 

Evlilik dışı kızları Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu hakkında Metin Akpınar, şu ifadeleri kullandı:

"Bu duyuru son gelişmeler üzerine sevgili halkıma, sevenlere kızanlara duyurudur. 36 yıl önce Antalya'da bir sanatsal etkinlikte tanıştığım kişiyle sadece bir gecelik beraberliğim oldu. Bu olaydan sonra bir daha ne görüştük ne de haberleştik. 24 yıl sonra, bir gün ikiz kardeşler bana ulaşıp babalarının ben olduğumu söylediler. Elbette çok şaşırdım ve sarsıldım. Kızlarımdan öğrendiğime göre bir yetiştirme yurdunda kalmışlar, 6 yaşındayken de Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinilmişler. 20 yaşına geldiklerinde ise biyolojik ailelerini bulmak istemişler. Kendilerini ilk tanıdığımdan itibaren çocuklarım olarak kabul ettim. Hepimiz açısından en sağlıklı şekilde ilişkimizi sürdürmek için karşılıklı çaba sarf ettik."

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'ndan fakirlik belgesi tepkisi - 5

"Bu şekilde yolumuz kesiştikten sonra onlara, eşim Göksel ile birlikte elimizden geldiğince maddi ve manevi destek olmaya çalıştık. Bunca yıldan sonra gelen bu haberin ardından onların beklediği ve umduğu baba olmam kolay değildi. İlişkimizi kendimize bir yol bularak sürdürmeye çalıştık. 2023 yılına geldiğimizde aramızdaki bağı resmiyete kavuşturmayı tercih ettiler. İtirazım olmadı ve kamuoyunu meşgul eden dava süreci başladı. Bu dava sırasında davayı zora sokacak herhangi bir çabam olmadı. Hukuki prosedürler tamamlandıktan sonra 13 Ekim 2023 günü itibariyle Duygu benim nüfusuma geçti, hukuki işlem tamamlanınca kardeşi de geçecek."

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'ndan fakirlik belgesi tepkisi - 6

"NE YAZIK Kİ HAYAT GERİYE DOĞRU YAŞANMIYOR"

"Kızlarımı tanımamdan itibaren bugüne kadar onları kabullenmemde ve onlara karşı duygularımda bir değişiklik olmadı. Bu dava sürecinin de buna olumsuz bir etkisi yoktur. Varlıklarından haberdar olmadığım çocuklarımın çektiği acılardan dolayı çok üzgünüm. Ayrıca eşim Göksel Akpınar'ı üzdüğüm için özür diliyorum. En önemlisi anlamsız bir şekilde üzdüğüm halkımdan özür diliyorum. Ne yazık ki hayat geriye doğru yaşanmıyor."

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