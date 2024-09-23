Metin Arolat son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Kozyatağı'nda 20 Eylül akşamı sahne alan ve aniden fenalaşarak geçirdiği kalp krizi sonucu 52 yaşında hayatını kaybeden şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat için memleketi İzmir'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, sanat camiasından çok sayıda ünlü isim katıldı. Arolat'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından Örnekköy Mezarlığı'na defnedildi.

Metin Arolat son yolculuğuna uğurlandı - 1

Sevenlerini yasa boğan Metin Arolat için dün İstanbul Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlenmişti. Arolat'ın cenazesi bugün de memleketi İzmir'e getirildi.

Arolat Ailesi ve ünlü sanatçının dostları, sevenleri Karşıyaka ilçesi Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii'nde son görevlerini yapmak üzere bir araya geldi. Törene Arolat'ın sanatçı arkadaşları televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, şarkıcı Işın Karaca, 'Kuşum Aydın' lakaplı Muharrem Aydın Uğurlular, Gökhan Keser, Özgür Çevik, oyuncu Alp Kırşan, ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Taziyeleri Arolat'ın ablası Fatoş Alkan kabul etti. Metin Arolat'ın yakın arkadaşı yapımcı Armağan Çağlayan cenaze namazında gözyaşlarını tutamadı.

N-LIFE HABERLERİ

Metin Arolat son yolculuğuna uğurlandı - 2

“ÇOK İYİ BİR KARDEŞTİ, SEVİLEN BİRİ OLMASI ÇOK ÖNEMLİ”

Cenaze töreninde konuşan Arolat'ın ablası Fatoş Alkan, “Kimse için kötülük düşünmeyen, herkese elini uzatan bir insandı. Onun için de çok seviliyordu. Çok iyi bir kardeşti. Kalp rahatsızlığı da yoktu. Babası kalpten öldü dediler ama babam beyin kanserinden öldü. Ailede kalp rahatsızlığı olan yoktu. Sevilen bir insan olması çok önemli. Gerçekten kalben çok iyi bir insandı. Sadece insanlara değil hayvanlara, canlıların hepsine iyi davranırdı. Kimse için kötü düşünmez ve davranmazdı. Çok kişiye el uzattığına eminim. Allah rahmet eylesin” dedi.

Metin Arolat son yolculuğuna uğurlandı - 3

“BELİRGİN BİR RAHATSIZLIĞI YOKTU"

Metin Arolat'ın yaklaşık 4 ay önce bir hastaneye Check-up yaptırmaya gittiğini ve oradaki sonuçlara göre hiçbir rahatsızlığının olmadığını söylediklerini belirten abla Alkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Her zaman diyet yapıyordu. Sabah 3 tane yumurta yemiş, öğle yemeğinde tavuğunu yemiş. Tuzu ve yağı azaltmıştı. Belirgin bir rahatsızlığı yoktu. Sahneye çıkmadan önce serum almadı. Ara ara kendini kötü hissettiği zaman serum alıyordu ama son zamanlarda serum almadı, bana söylüyordu.”

Metin Arolat son yolculuğuna uğurlandı - 4

Aydın Uğurlular ise Metin Arolat ile 35 yıldır tanıştıklarını, çok üzgün olduğunu, bu sebeple de söyleyecek kelime bulamadığını ifade etti.

Metin Arolat son yolculuğuna uğurlandı - 5

“KENDİSİYLE ÇOK GÜZEL PROJELERE İMZA ATTIK”

Cenaze töreninde konuşan şarkıcı Gökhan keser de “Birlikte çok güzel projelere imza attık. Çok güzel klipler çektik. Oradaki hallerini tanıyınca kendisine daha da hayran oluyorsunuz. Çok üzgünüm. Allah yakınlarına sabır versin” diye konuştu.

Metin Arolat son yolculuğuna uğurlandı - 6

“BİRLİKTE TATİLE GİDECEKTİK, EKİM AYI İÇİN BİLET ALMIŞTIK”

Metin Arolat'ın bilindik bir rahatsızlığı olmadığına değinen televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, “Ölen öldü, arkasından polemiklere gerek yok. Bizim can arkadaşımız öldü. Metin, Türkiye müzik sektörünün kıymet taşı. Ama hiç kimse bunu fark etmiyor. Türk Pop Müziği, Metin'in çektiği kliplerle Türk Pop Müziği oldu. Eğer Metin olmasaydı, bugün bir Türk Pop Müziği endüstrisi bence olmazdı. Metin, içinde kötülük olmayan tek insan. Hiç kötülük bilmezdi. O yüzden bu piyasada hak ettiği yerde olmadı. Bizim piyasada hak ettiğiniz yerde olmak kötülük gerektirir. Son programda çok neşeliydi. Bana tişört hediye etti. Çok güldük, eğlendik. Birlikte tatile gidecektik, Ekim ayı için bilet almıştık” açıklamalarında bulundu.

Metin Arolat son yolculuğuna uğurlandı - 7

“BİR ŞEY HAZIRLAYACAĞIM ZAMAN METİN'İ ARARDIM”

Metin Arolat'ın 90'lı yıllardan bu tarafa herkesin yanında olduğunu söyleyen şarkıcı Işın Karaca, “Müzikal görüntü, ne ararsan bir şey hazırlayacağım zaman Metin'i arayıp ‘ne düşünüyorsun Meto?' derdim. Onun görüşü çok önemli. Hepimiz için çok büyük bir kayıp. Çok sevilmenin bedeli bu. Yattığı yer hiçbir zaman incinmesin. Bu kadar değer verilmesi çok kıymetli. İnşallah hepimizin arkasından bu kadar iyi konuşan insan olsun. Başımız sağ olsun” diye belirtti.

Metin Arolat son yolculuğuna uğurlandı - 8

Törenin ardından alkışlarla uğurlanan Arolat'ın naaşı, Karşıyaka Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Metin Arolat son yolculuğuna uğurlandı - 9

METİN AROLAT KİMDİR?

28 Mayıs 1972 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Metin  Arolat, Mevlana'nın 23. kuşak torunudur. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Arolat, mezun olduktan sonra İstanbul'a taşındı. Bir reklam ajansında işe başlayan Metin Arolat, ardından Amerika'ya gidip reklamcılık eğitimi almıştır.

1995 yılında Ayrılık Olmaz isimli albüm ile müzik piyasasına giriş yapan Metin Arolat, hem yönetmenlik hem şarkıcılık kariyerini birlikte yürüttü. "Ayrılık Olmaz", "Yine Bir Başıma", "Kabul Et", "Lütfen Yaz Gelsin", "Çok Daha Ötesi", "Karavan" gibi albüm ve single çalışmalarına imza atan Arolat, birçok markanın reklam filmlerinde yönetmenlik yaptı

Metin Arolat son yolculuğuna uğurlandı - 10

Müzik kariyeri boyunca pop müziğin sevilen isimlerinden biri haline gelmiş, kendine has tarzı ve enerjik sahne performanslarıyla dikkat çekmiştir.

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VEFATI SANAT DÜNYASINI YASA BOĞDU

Arolat'ın ani vefatının ardından ünlü isimler art arda başsağlığı mesajları yayınladı. İşte ünlü isimlerin Metin Arolat paylaşımları...

TARKAN

"Ah be Metin’im, ne erken ve ani gittin böyle.
Şaşkınım. İnanamıyorum. Çok çok üzgünüm. Nurlar içinde uyu arkadaşım..."

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DEMET AKALIN

"Çok kızgınım neden gitmedin kolun uyuşunca hastaneye.... Ah Meto... Yine hızlıca çekecektik hani reklamımızı. İnanamıyorum ben gittiğine…'Hırkam sizde kalmış' dedin, nereden bilecektik o hırkanın yadigar kalacağını... Nur içinde yat."

SEDA BAKAN

"Gece 02:00'de öğrendiğimden beri şoktayım. Seni çok seviyorum Metin… Anneciğine kavuştun.
Allah mekanını cennet etsin"

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GÜLBEN ERGEN

"Metin sen artık yok musun! Hiç konuşmayacak mıyız biz? Ses kayıtlarını dinleyip dinleyip ağlayacak mıyım ben Metin? Hasretinden yandığın annene ve ağabeyine kavuştun biliyorum. Ve huzurlusun onu da biliyorum ama biz sensiz ne yapacağız... Metin, 30 yıllık arkadaşım... Olmayı en sevdiğin yerde, sahnede, şarkı söylerken gittin. Kahkahasını, kendiyle barışık kavgasız, öfkesiz dünyasını sevdiğim Metin. 'Seni Kırmışlar' şarkımı hep senin için söyleyeceğim hep."

Metin Arolat son yolculuğuna uğurlandı - 14

ÇAĞLA ŞIKEL

"Bu kısacık videoda o kadar çok güzel yıllar var ki. İnanması çok güç, canım Metin."

SİBEL CAN

"Çok üzgünüm"

MUSTAFA SANDAL

"Çok değerli meslektaşım, canım Metin'im, mekânın cennet olsun. Çok üzgünüm. Işıklar içinde uyu."

EZGİ MOLA

"Çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Metin, her zaman güler yüzlü, şahane enerjili, ne zarif biriydin. Her şey için teşekkürler..."

Metin Arolat son yolculuğuna uğurlandı - 15

YONCA EVCİMİK

"Mekanın cennet olsun Metinciğim... Çok ani çok erken"

DENİZ SEKİ

"Bugün, hayatımda çok özel bir yeri olan, sahnede ve hayatta ışığıyla hepimize ilham veren canım dostumu kaybettim. Her zaman neşesiyle, enerjisiyle etrafına ışık saçan bir insandı. Onunla paylaştığımız anılar, birlikte söylediğimiz şarkılar, yaşadığımız güzel anlar kalbimde sonsuza dek yaşayacak. Sesin, kalbimde hep yankılanacak. Seni çok özleyeceğim… Huzurla uyu canım arkadaşım. Seninle çalışmak, seni tanımış olmak, hayatımın en büyük şanslarından biriydi. Güle güle Metin’imiz"

Metin Arolat son yolculuğuna uğurlandı - 16

EBRU GÜNDEŞ

"İnanması o kadar zor ki"

SEDA SAYAN

"Ah Metin'im en çok seninle çalıştım. Kaç reklam filmi çektik sayısını bile hatırlayamıyorum. Dünyanın en naif, en samimi, en içten en sır saklayan arkadaşı... Allah'ım rahmet eylesin. Nur içinde yat güzel kalplim"

Metin Arolat son yolculuğuna uğurlandı - 17

REYHAN KARACA

"Ah Metin yaktın içimi... Mekanın cennet olsun inanamıyorum hala"

BERKAY ŞAHİN

"Ah Metin... Canım Metin, çok üzgünüm. Rabbim mekânını cennet eylesin. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum."

Metin Arolat son yolculuğuna uğurlandı - 18

FERHAT GÖÇER

"Ah Metin… İyi ve güzel yürekli bir insandın… Kalbime, karnıma bir ağrı saplandı… İyiler gerçekten çabuk gidiyor… Metin Arolat’ı kaybettik…"

EMRE ALTUĞ

"Ah be Metin, yaktın içimi."

Metin Arolat son yolculuğuna uğurlandı - 19
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Metin Arolat son yolculuğuna uğurlandı - 21
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