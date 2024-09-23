Metin Arolat son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul Kozyatağı'nda 20 Eylül akşamı sahne alan ve aniden fenalaşarak geçirdiği kalp krizi sonucu 52 yaşında hayatını kaybeden şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat için memleketi İzmir'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, sanat camiasından çok sayıda ünlü isim katıldı. Arolat'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından Örnekköy Mezarlığı'na defnedildi.
Sevenlerini yasa boğan Metin Arolat için dün İstanbul Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlenmişti. Arolat'ın cenazesi bugün de memleketi İzmir'e getirildi.
Arolat Ailesi ve ünlü sanatçının dostları, sevenleri Karşıyaka ilçesi Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii'nde son görevlerini yapmak üzere bir araya geldi. Törene Arolat'ın sanatçı arkadaşları televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, şarkıcı Işın Karaca, 'Kuşum Aydın' lakaplı Muharrem Aydın Uğurlular, Gökhan Keser, Özgür Çevik, oyuncu Alp Kırşan, ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Taziyeleri Arolat'ın ablası Fatoş Alkan kabul etti. Metin Arolat'ın yakın arkadaşı yapımcı Armağan Çağlayan cenaze namazında gözyaşlarını tutamadı.