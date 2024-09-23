Metin Arolat son yolculuğuna uğurlandı

“ÇOK İYİ BİR KARDEŞTİ, SEVİLEN BİRİ OLMASI ÇOK ÖNEMLİ”

Cenaze töreninde konuşan Arolat'ın ablası Fatoş Alkan, “Kimse için kötülük düşünmeyen, herkese elini uzatan bir insandı. Onun için de çok seviliyordu. Çok iyi bir kardeşti. Kalp rahatsızlığı da yoktu. Babası kalpten öldü dediler ama babam beyin kanserinden öldü. Ailede kalp rahatsızlığı olan yoktu. Sevilen bir insan olması çok önemli. Gerçekten kalben çok iyi bir insandı. Sadece insanlara değil hayvanlara, canlıların hepsine iyi davranırdı. Kimse için kötü düşünmez ve davranmazdı. Çok kişiye el uzattığına eminim. Allah rahmet eylesin” dedi.



