Metin Uca son yolculuğuna uğurlandı: Cenazede gerginlik

İstanbul'da yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sunucu ve yazar Metin Uca, Kocatepe Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törende Uca'nın yakınları duygusal anlar yaşadı. Cenaze sırasında bir kişinin Uca ile ilgili sözleri üzerine gerginlik çıktı, törene katılanlar, şahsa tepki gösterdi.

Metin Uca son yolculuğuna uğurlandı: Cenazede gerginlik - 1

 İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında hayatını kaybeden gazeteci-yazar ve sunucu Metin Uca, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Metin Uca için Kocatepe Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Törende, Metin Uca'nın kardeşi Mehtap Uca Erdoğan ve yakınları taziyeleri kabul etti.

N-LIFE HABERLERİ

Metin Uca son yolculuğuna uğurlandı: Cenazede gerginlik - 2

Cenazeye, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ile meslektaşları katıldı.

Metin Uca son yolculuğuna uğurlandı: Cenazede gerginlik - 3

Törende Uca'nın yakınları duygusal anlar yaşadı.

Metin Uca son yolculuğuna uğurlandı: Cenazede gerginlik - 4

Namazın ardından alkışlarla araca taşınan Metin Uca'nın cenazesi, Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Metin Uca son yolculuğuna uğurlandı: Cenazede gerginlik - 5

CENAZEDE GERGİNLİK

Cenaze namazı başladığında tabutun musallaya yanlış konulduğu fark edilince imamın uyarısıyla tabutun yönü çevrildi.

Yeniden namaza durulacağı sırada ise avludaki bir vatandaş, “Hocam, Metin Bey camiye cenazesinin getirilmesini istemedi. Allah ve resulüne savaş açan bir adamın cenaze namazı kılınmaz. Sizi defalarca kez uyardık” dedi. Bunun üzerine gerginlik yaşandı. Törene katılanlar, şahsa tepki gösterdi. Şahıs bölgeden uzaklaştırıldı.
Namazın ardından Uca'nın cenazesi, Cebeci Asri Mezarlığı’na defnedildi.

Metin Uca son yolculuğuna uğurlandı: Cenazede gerginlik - 6

Metin Uca, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi mevkisinde, 3 Kasım'da araç kullanırken fenalaşmış ve aracı ağaca çarparak durabilmişti.

İlk tetkiklerinde boyun şah damarında tıkanıklık tespit edilen ve Kartal Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım inme merkezinde tedavi altına alınan Uca, 16 Kasım'da acil operasyon geçirmiş, 17 Kasım Cuma günü hayatını kaybetmişti.

Metin Uca son yolculuğuna uğurlandı: Cenazede gerginlik - 7

Menajeri Kübra Kalem Baykara, Metin Uca'nın hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Baykara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Metin Uca'mızı kaybettik. Kalbimiz acıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Metin Uca son yolculuğuna uğurlandı: Cenazede gerginlik - 8

METİN UCA KİMDİR?

1961 yılında Hakkarili bir baba ve Söğütlü bir annenin büyük çocuğu olarak İstanbul’da dünyaya geldi. Küçük bir bürokrat ailesinin çocuğu olarak ömrünün büyük bölümünü Ankara ve İstanbul’da geçirdi.

İlk, Orta ve Lise eğitimini Ankara’da tamamlayan Uca, Kimya Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Tiyatro ve gazetecilik eğitimi aldı. Van Erciş’te askerliğini tankçı asteğmen olarak yapan Uca, 1987 yılında Anadolu Ajansı’nın sınavını kazanarak muhabirlik hayatına başladı. Çok sayıda gazetecilik ve televizyonculuk ödülünün sahibidir. 1999 – 2000 yıllarında TRT’ de televizyoncu olarak çalışmaya başladı ve kuruluşundan itibaren Kanal D Ankara bürosunda muhabir olarak görev yaptı. Anadolu Ajansı, TRT, Kanal D, Milliyet EP Dergisi, Show TV, ATV ve Star televizyonlarında muhabir ve programcı olarak çalıştı.

1999 yılından itibaren kendi özgün sabah programları, yarışma programları ve sahne gösterileri ile İstanbul’da çalışmaya başladı. Geniş toplumsal kesimlerin sevdiği programlara sunucu, yapımcı olarak imza attı. 1999-2003 yılları arasında Türkiye’nin en özgün ve eğlenceli sabah haber şovu Günaydın Türkiye’yi Star ekranlarında sundu. 700 bölüm yayınlanan Passaparola ve TRT’de 180 bölüm yayınlanan Miras adlı programların sunucusu ve yaratıcı ekibinde yer alan Uca, Maydanoz, Büyüklere Masallar, Pişti isimli stüdyo programlarıyla da Show TV, ATV ve Star TV gibi kanallarda çalışmalarını sürdürdü.

Metin Uca’nın, Her Tuzluğum Var Diyene Hıyarla Yetişemedim, Yes Yerine Orrayt Demek Caiz midir Hocam, Tüh, Alışmadık Gözde Lens Durmaz, Her Book’a Maydanoz kitapları toplam 300 bine ulaşan satış rakamıyla yaşadığımız günlere neşeli bir bakış ortaya koymaktadır.

Bekar olan Metin Uca'nın çocuğu da bulunmuyor.

Metin Uca son yolculuğuna uğurlandı: Cenazede gerginlik - 9
Metin Uca son yolculuğuna uğurlandı: Cenazede gerginlik - 10
Metin Uca son yolculuğuna uğurlandı: Cenazede gerginlik - 11
Metin Uca son yolculuğuna uğurlandı: Cenazede gerginlik - 12
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