Mevlana'nın restore edilen kıyafetleri, boyu ve kilosunu ortaya çıkardı

"BOYUNUN 160-165, AĞIRLIĞININ DA 60 OLDUĞUNU TAHMİN EDİYORUZ"

Müze Müdürü Bakırcı, kıyafetlerden yola çıkarak Hazreti Mevlana'nın beden ölçüleriyle ilgili bilgilere ulaştıklarını "Hazreti Mevlana’nın 18’inci yüzyıldan itibaren, yapılmış olan minyatür resimler var. Bunlar bazı tanımlara göre yapılmış resimler. Mevlana’nın soluk benizli, renkli gözlü, 60-63 kilogram civarında olduğunu bilebiliyoruz. Elbiselerin bu kadar geniş ve bol olmasının sebebi ise bir makam kıyafeti olduğunu düşünüyoruz. Hazreti Mevlana’nın boyu 160-165 civarında, kilosunun da 60 civarında olduğunu tahmin edebiliyoruz" sözleriyle belirtti.

İşte Mevlana'nın özel sandıklarda saklanan ve restorasyona uğrayan kıyafetleri...