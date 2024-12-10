Mezarını ararken heykelini buldular: Kleopatra'nın suratına ilk bakış!
Kleopatra'nın uzun süredir kayıp olan mezarını arayan arkeologlar önemli bir keşifte bulundu. Kraliçenin son dinlenme yeri olduğuna inanılan bir alanda M.Ö. 51-30 yılları arasında hüküm süren kraliçenin gerçek yüzünü yansıttığı düşünülen bir heykel ortaya çıkarıldı. Ekip ayrıca Taposiris Magna Tapınağı'nda Kleopatra'nın tasvirinin bulunduğu 337 adet sikke, çeşitli çanak çömlek, yağ lambaları, figürinler ve diğer eserler buldu.
Kleopatra'nın kayıp mezarını arayan arkeologlar tarihi bir keşifte bulundu.
M.Ö. 51-30 yılları arasında hüküm süren kraliçenin gerçek yüzünü yansıttığı düşünülen bir heykel ortaya çıkarıldı.