Mezarını ararken heykelini buldular: Kleopatra'nın suratına ilk bakış!

KRAL BÜSTÜ DE BULUNDU

Ekip, Kleopatra'nın potansiyel heykelinin yanı sıra, firavunların tören başlığı olan Nemes ile süslenmiş bir kral büstünü de ortaya çıkardı.

Bazı karşıt görüşlü arkeologlar, heykel ile antik kraliçe arasındaki yüz hatları arasındaki farklara dikkat çekerek, heykelin bir prensesi tasvir ediyor olabileceğini öne sürdü.

Ancak bu eser Kleopatra'ya benzeyen tek keşif değil.