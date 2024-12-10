Mezarını ararken heykelini buldular: Kleopatra'nın suratına ilk bakış!

Kleopatra'nın uzun süredir kayıp olan mezarını arayan arkeologlar önemli bir keşifte bulundu. Kraliçenin son dinlenme yeri olduğuna inanılan bir alanda M.Ö. 51-30 yılları arasında hüküm süren kraliçenin gerçek yüzünü yansıttığı düşünülen bir heykel ortaya çıkarıldı. Ekip ayrıca Taposiris Magna Tapınağı'nda Kleopatra'nın tasvirinin bulunduğu 337 adet sikke, çeşitli çanak çömlek, yağ lambaları, figürinler ve diğer eserler buldu.

Mezarını ararken heykelini buldular: Kleopatra'nın suratına ilk bakış! - 1

Kleopatra'nın kayıp mezarını arayan arkeologlar tarihi bir keşifte bulundu.

M.Ö. 51-30 yılları arasında hüküm süren kraliçenin gerçek yüzünü yansıttığı düşünülen bir heykel ortaya çıkarıldı.

N-LIFE HABERLERİ

Mezarını ararken heykelini buldular: Kleopatra'nın suratına ilk bakış! - 2

KLEOPATRA'NIN SURATINA İLK BAKIŞ

Sadece başı olan beyaz mermer heykel, küçük burunlu, dolgun dudaklı ve başının etrafında örülmüş saçlara sahip bir kadına benziyor.

Mezarını ararken heykelini buldular: Kleopatra'nın suratına ilk bakış! - 3

Ekip ayrıca Taposiris Magna Tapınağı'nda Kleopatra'nın tasvirinin bulunduğu 337 adet sikke, çeşitli çanak çömlek, yağ lambaları, figürler ve diğer eserler buldu.

Mezarını ararken heykelini buldular: Kleopatra'nın suratına ilk bakış! - 4

KRALİÇENİN MEZARI NEREDE?

Uzmanlar, kraliçenin mezarının uzun zamandır tapınağın kalıntıları arasında, 13 metre yer altında, bin 385 metre uzunluğunda bir tünelde saklandığına inanıyor.

Arkeologlar, Kleopatra'nın bedeninin tünel aracılığıyla saraydan çıkarılıp gizli bir yere gömüldüğünü düşünüyor.

Mezarını ararken heykelini buldular: Kleopatra'nın suratına ilk bakış! - 5

KRAL BÜSTÜ DE BULUNDU

Ekip, Kleopatra'nın potansiyel heykelinin yanı sıra, firavunların tören başlığı olan Nemes ile süslenmiş bir kral büstünü de ortaya çıkardı.

Bazı karşıt görüşlü arkeologlar, heykel ile antik kraliçe arasındaki yüz hatları arasındaki farklara dikkat çekerek, heykelin bir prensesi tasvir ediyor olabileceğini öne sürdü.

Ancak bu eser Kleopatra'ya benzeyen tek keşif değil.

Mezarını ararken heykelini buldular: Kleopatra'nın suratına ilk bakış! - 6

KAZILAR 2005'TE BAŞLADI

Arkeologlar, Kleopatra'nın M.Ö. 30 yılında intihar etmesinin ardından burada dinlenmeye bırakılmış olabileceğine inandığı için ilk olarak 2005 yılında bölgeyi araştırmaya başladı.

Mezarını ararken heykelini buldular: Kleopatra'nın suratına ilk bakış! - 7

KLEOPATRA'NIN ÖLÜMÜ

Kleopatra'nın ölümünün törensel bir eylem olduğu, bir tanrılaştırma ritüelinin parçası olduğu veya ölümlü bedenini terk edip bir tanrıça mertebesine yükseldiği inanışı nedeniyle gerçekleştirildiği düşünülüyor.

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