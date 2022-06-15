Mezopotamya'nın su altı güzellikleri İtalya'da sergileniyor

Mezopotamya bölgesi içerisinde yer alan illerin bu zamana kadar hep GAP turları ve GAP markası adı altında tanıtıldığını aktaran Akyılmaz, ''Bu durumun da hedef kitle üzerinde bir etkisi olmuyordu. Çünkü Mezopotamya kelimesi bölgenin kültürü, kültürel mirası, tarih, arkeoloji, mitoloji, doğal güzelliklerini ve tarihini tam yansıtan özel bir marka. Biz GAP turu yerine Mezopotamya markasını ön plana çıkartarak bölgenin tanıtımını bu marka üzerinden yapıyoruz. Tüm seyahat acentelerinden bundan sonraki dönemde Güneydoğu illerinin turlarını satarken Mezopotamya markası ile satmalarını rica ediyoruz. Öneriyoruz ve tavsiye ediyoruz. Bu marka ile beraber Güneydoğu Anadolu illeri, tüm dünyada ilgi çeken cazibe merkezi olabilecek bir turizm destinasyonu olarak ön plana çıkacaktır'' dedi.