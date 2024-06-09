Michael Jackson filmi geliyor: "Çektiğimiz en büyük film olacak!"

"Popun Kralı" Michael Jackson'ın hayatını konu alan "Michael" filmi için meraklı bekleyiş devam ediyor. 18 Nisan 2025'te vizyona girecek olan filmde, pop yıldızını yeğeni canlandırıyor.

Michael Jackson filmi geliyor: "Çektiğimiz en büyük film olacak!" - 1

"ÇEKTİĞİMİZ EN BÜYÜK FİLM OLACAK"

2009’da hayatını kaybeden ABD’li pop ikonu Michael Jackson’ın hayatını konu alan biyografi türündeki film için geri sayım başladı. Merakla beklenen filmin yönetmen koltuğunda İlk Gün, Adalet, Tetikçi ve Kral Arthur gibi başarılı filmlere imza atan Antoine Fuqua oturuyor.

“Michael" adını taşıyan film 18 Nisan 2025'te vizyona girecek. Filmde ünlü şarkıcıyı, yeğeni Jaafar Jackson canlandırıyor.

Filmin yapım şirketi Lionsgate'ten Jim Packer, The Hollywood Reporter'a film hakkında konuştu. Packer, "Sanırım bu şimdiye kadar çektiğimiz en büyük film olacak" dedi ve hayranların filmden beklentisinin çok yüksek olduğunu ifade etti.

N-LIFE HABERLERİ

Michael Jackson filmi geliyor: "Çektiğimiz en büyük film olacak!" - 2

İLK BÜYÜK ROLÜ

"Michael" adını taşıyacak filmde amcasını canlandıracak olan Jaafar Jackson, sosyal medya hesabında "Amcam Michael'ın hikayesini ekrana taşımaktan onur duyuyorum. Dünya çapındaki tüm hayranlarla yakında görüşmek üzere" ifadelerini kullanarak bu rolü üstleneceğini resmen duyurmuştu.

İLK KARE YAYINLANDI

Filmden ilk kare yayınlandı. Popun Kralı'nın sahne aldığı bir anı canlandıran yeğeni, Jackson'ın en ikonik görünümlerinden biriyle görüntülendi. Yayınlanan karedeki görünümün, 1992-93 tarihlerinde düzenlenen Dangerous turnesinden olduğu belirtildi.

Michael Jackson filmi geliyor: "Çektiğimiz en büyük film olacak!" - 3

Kareyi ise Jackson'ın kariyerinin birçok anını yakalayan ve "This Is It" provalarını ölümsüzleştiren Kevin Mazur çekti.

Jaafar Jackson, şarkıcının ağabeyi Jermaine Jackson'ın oğlu. Çocuk yaştan beri ailenin diğer üyeleri gibi dans eden ve şarkı söyleyen Jaafar, ilk defa bu kadar büyük çaplı bir projede yer alacak.

Michael Jackson filmi geliyor: "Çektiğimiz en büyük film olacak!" - 4

Jaafar Jackson daha önce sosyal medya hesabında "Macera başlıyor" diyerek ilk kez Michael Jackson'a dönüştüğü anı paylaşmıştı. İşte o kare...

Michael Jackson filmi geliyor: "Çektiğimiz en büyük film olacak!" - 5

ÇOCUKLUĞUNU CANLANDIRACAK İSİM

Öte yandan filmde, Jackson'ın çocukluğunu canlandıracak isim belli oldu. "Popun Kralı'nı 9 yaşındaki Juliano Krue Valdi canlandıracak. Valdi, şarkıcının kardeşleriyle "Jackson 5" olarak ünlendiği dönemdeki sahnelerde rol alacak. Valdi "Bu fırsat benim için çok değerli çünkü Jackson Popun Kralı ve kalbimde çok özel bir yeri var. 5 yıldır onun şarkılarıyla dans ediyorum. Beni çok özel hissettiriyor. Kendimi onun şarkılarıyla dans ederken çok iyi hissediyorum. Michael Jackson'ın enerjisine bayılıyorum" dedi.

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