Michael Jackson filmi geliyor: "Çektiğimiz en büyük film olacak!"
"Popun Kralı" Michael Jackson'ın hayatını konu alan "Michael" filmi için meraklı bekleyiş devam ediyor. 18 Nisan 2025'te vizyona girecek olan filmde, pop yıldızını yeğeni canlandırıyor.
"ÇEKTİĞİMİZ EN BÜYÜK FİLM OLACAK"
2009’da hayatını kaybeden ABD’li pop ikonu Michael Jackson’ın hayatını konu alan biyografi türündeki film için geri sayım başladı. Merakla beklenen filmin yönetmen koltuğunda İlk Gün, Adalet, Tetikçi ve Kral Arthur gibi başarılı filmlere imza atan Antoine Fuqua oturuyor.
“Michael" adını taşıyan film 18 Nisan 2025'te vizyona girecek. Filmde ünlü şarkıcıyı, yeğeni Jaafar Jackson canlandırıyor.
Filmin yapım şirketi Lionsgate'ten Jim Packer, The Hollywood Reporter'a film hakkında konuştu. Packer, "Sanırım bu şimdiye kadar çektiğimiz en büyük film olacak" dedi ve hayranların filmden beklentisinin çok yüksek olduğunu ifade etti.