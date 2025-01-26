Michael Jackson filmi yine ertelendi: Yıllar önce imzalanan anlaşma her şeyi alt üst etti
"Popun Kralı" Michael Jackson'ın hayatını konu alan "Michael" filmi için meraklı bekleyiş devam ediyor. Jackson'ın yeğeninin başrolünde yer aldığı film, bazı belgelerin ortaya çıkmasının ardından yine ertelendi.
2009’da hayatını kaybeden ABD’li pop ikonu Michael Jackson’ın hayatını konu alan biyografi türündeki film için geri sayım başladı.
Merakla beklenen filmin yönetmen koltuğunda İlk Gün, Adalet, Tetikçi ve Kral Arthur gibi başarılı filmlere imza atan Antoine Fuqua oturuyor.