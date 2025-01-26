Michael Jackson filmi yine ertelendi: Yıllar önce imzalanan anlaşma her şeyi alt üst etti

"Popun Kralı" Michael Jackson'ın hayatını konu alan "Michael" filmi için meraklı bekleyiş devam ediyor. Jackson'ın yeğeninin başrolünde yer aldığı film, bazı belgelerin ortaya çıkmasının ardından yine ertelendi.

Michael Jackson filmi yine ertelendi: Yıllar önce imzalanan anlaşma her şeyi alt üst etti - 1

2009’da hayatını kaybeden ABD’li pop ikonu Michael Jackson’ın hayatını konu alan biyografi türündeki film için geri sayım başladı.

Merakla beklenen filmin yönetmen koltuğunda İlk Gün, Adalet, Tetikçi ve Kral Arthur gibi başarılı filmlere imza atan Antoine Fuqua oturuyor.

N-LIFE HABERLERİ

Michael Jackson filmi yine ertelendi: Yıllar önce imzalanan anlaşma her şeyi alt üst etti - 2

Filmde ünlü şarkıcıyı, yeğeni Jaafar Jackson canlandırıyor.

Michael Jackson filmi yine ertelendi: Yıllar önce imzalanan anlaşma her şeyi alt üst etti - 3

İKİNCİ KEZ ERTELENDİ 

“Michael" adını taşıyan filmin vizyon tarihi 18 Nisan 2025 olarak açıklanmıştı. Yapım şirketi Lionsgate, filmin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Filmin vizyon tarihi 3 Ekim 2025 olarak güncellendi.

Ancak ortaya çıkan bazı yasal belgeler nedeniyle filmin vizyon tarihi yine ertelendi.

Fotoğraf: Michael filminden ilk kare

Michael Jackson filmi yine ertelendi: Yıllar önce imzalanan anlaşma her şeyi alt üst etti - 4

CİNSEL TACİZLE SUÇLANMIŞTI

People dergisinin haberine göre, Michael filminin öngörülemeyen hukuki sebeplerden dolayı büyük bir yenilenmeye ihtiyaç duyduğu bildirildi.

2009'da 50 yaşında ölen Jackson, 1993'te 13 yaşındaki Jordan Chandler'a cinsel tacizde bulunmakla suçlanmıştı. Müzisyen, Chandler ailesiyle 25 milyon dolar karşılığında anlaşmaya varmıştı.

Bu anlaşmaya göre, Chandler ailesinin filmde hiçbir şekilde adının geçmemesi gerekiyor. Çekimleri tamamlanan filmin temelini oluşturan bu olay, iddialara göre senaryo daha önce incelenip onaylandığında göz ardı edildi.

Michael Jackson filmi yine ertelendi: Yıllar önce imzalanan anlaşma her şeyi alt üst etti - 5

Film ekibine yakın bir kaynak "Michael Jackson biyografisi tam bir kaos içinde değil. Film çekimleri ilerliyor ve Mart ayında yeniden çekimler yapılacak" dedi.

Bu anlaşma nedeniyle filmin bazı sahneleri yeniden çekilecek ve senaryoda değişikliğe gidilecek.

Michael Jackson filmi yine ertelendi: Yıllar önce imzalanan anlaşma her şeyi alt üst etti - 6

İLK BÜYÜK ROLÜ

"Michael" adını taşıyacak filmde amcasını canlandıracak olan Jaafar Jackson, sosyal medya hesabında "Amcam Michael'ın hikayesini ekrana taşımaktan onur duyuyorum. Dünya çapındaki tüm hayranlarla yakında görüşmek üzere" ifadelerini kullanarak bu rolü üstleneceğini resmen duyurmuştu.

Jaafar Jackson, şarkıcının ağabeyi Jermaine Jackson'ın oğlu. Çocuk yaştan beri ailenin diğer üyeleri gibi dans eden ve şarkı söyleyen Jaafar, ilk defa bu kadar büyük çaplı bir projede yer alacak.

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