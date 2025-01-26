Michael Jackson filmi yine ertelendi: Yıllar önce imzalanan anlaşma her şeyi alt üst etti

İLK BÜYÜK ROLÜ

"Michael" adını taşıyacak filmde amcasını canlandıracak olan Jaafar Jackson, sosyal medya hesabında "Amcam Michael'ın hikayesini ekrana taşımaktan onur duyuyorum. Dünya çapındaki tüm hayranlarla yakında görüşmek üzere" ifadelerini kullanarak bu rolü üstleneceğini resmen duyurmuştu.

Jaafar Jackson, şarkıcının ağabeyi Jermaine Jackson'ın oğlu. Çocuk yaştan beri ailenin diğer üyeleri gibi dans eden ve şarkı söyleyen Jaafar, ilk defa bu kadar büyük çaplı bir projede yer alacak.