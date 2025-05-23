Michael Jackson filminin vizyon tarihi yine ertelendi: ''Anlaşma şartları ihlal edildi'' iddiası

Yeniden çekim kararının ardında ise yasal bir engel bulunuyor. Puck'ın Ocak ayındaki haberine göre, 1993 yılında Michael Jackson’ın 13 yaşındaki Jordan Chandler’a yönelik cinsel istismar iddialarıyla ilgili yapılan gizli anlaşmanın şartları, senaryoda ihlal edildi. Anlaşmaya göre Chandler ailesinin isimleri filmde kullanılmamalıydı ancak senarist John Logan’ın kaleme aldığı senaryoda bu konuya yer verilmişti. Bu nedenle filmin bazı bölümleri yeniden çekilecek.

Ocak ayında People'a konuşan bir kaynak, “Çekimlerin durduğu yönündeki abartılı haberler gerçeği yansıtmıyor'' dedi.

Filmin yapımcısı Graham King ve Jackson ailesinin avukatı Jonathan Steinsapir, bu iddialarla ilgili yorum yapmadı.