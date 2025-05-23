Michael Jackson filminin vizyon tarihi yine ertelendi: ''Anlaşma şartları ihlal edildi'' iddiası

Ünlü yönetmen Antoine Fuqua’nın yönettiği ve Michael Jackson’ın gerçek hayattaki yeğeni Jaafar Jackson’ın başrolde yer aldığı biyografik film, planlandığı gibi 2025’te vizyona girmeyebilir.

Michael Jackson filminin vizyon tarihi yine ertelendi: ''Anlaşma şartları ihlal edildi'' iddiası - 1

Lionsgate CEO’su Jon Feltheimer, 22 Mayıs Perşembe günü yaptığı açıklamada, filmin büyük olasılıkla 2026’dan önce sinemalarda olmayacağını duyurdu.

Ancak Feltheimer, Michael adlı filmin gösterim tarihinin 2025 mali yılı sonrasına sarkabileceğini söyledi. Bu durumda film, 2026 mali yılı sonuçlarını etkileyebilir.

Mali yıl, bir şirketin finansal raporlama yaptığı 12 aylık dönemi ifade ediyor.

N-LIFE HABERLERİ

Michael Jackson filminin vizyon tarihi yine ertelendi: ''Anlaşma şartları ihlal edildi'' iddiası - 2

Film yapımcısı Adam Fogelson ise yapılan ikinci görüşmede, filmin iki parça halinde yayınlanacağını doğruladı.

Öte yandan, filmin daha önce planlanan 18 Nisan 2025 tarihinden 3 Ekim 2025’e ertelendiği duyurulmuştu. Ancak Nisan ayında Variety, filmde yapılacak yeniden çekimler nedeniyle bu tarihe de yetişemeyeceğini bildirdi.

Michael Jackson filminin vizyon tarihi yine ertelendi: ''Anlaşma şartları ihlal edildi'' iddiası - 3

Yeniden çekim kararının ardında ise yasal bir engel bulunuyor. Puck'ın Ocak ayındaki haberine göre, 1993 yılında Michael Jackson’ın 13 yaşındaki Jordan Chandler’a yönelik cinsel istismar iddialarıyla ilgili yapılan gizli anlaşmanın şartları, senaryoda ihlal edildi. Anlaşmaya göre Chandler ailesinin isimleri filmde kullanılmamalıydı ancak senarist John Logan’ın kaleme aldığı senaryoda bu konuya yer verilmişti. Bu nedenle filmin bazı bölümleri yeniden çekilecek.

Ocak ayında People'a konuşan bir kaynak, “Çekimlerin durduğu yönündeki abartılı haberler gerçeği yansıtmıyor'' dedi.

Filmin yapımcısı Graham King ve Jackson ailesinin avukatı Jonathan Steinsapir, bu iddialarla ilgili yorum yapmadı.

Michael Jackson filminin vizyon tarihi yine ertelendi: ''Anlaşma şartları ihlal edildi'' iddiası - 4

Michael Jackson’ın hayatını anlatan bu biyografi, Bohemian Rhapsody’nin yapımcısı Graham King tarafından hayata geçiriliyor. Filmin başrolündeki Jaafar Jackson, Michael Jackson’ı canlandırıyor. Coleman Domingo ve Nia Long, ünlü sanatçının ebeveynleri Joe ve Katherine Jackson’ı, Miles Teller ise menajeri John Branca’ya hayat veriyor.


Jackson ailesi ve mirasçıları, sanatçının 2005 yılında tüm suçlamalardan beraat ettiği cinsel istismar iddialarını defalarca reddetmişti. 2019 yılında yayınlanan Leaving Neverland belgeseli ise tartışmaları yeniden alevlendirmişti.

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