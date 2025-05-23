Michael Jackson filminin vizyon tarihi yine ertelendi: ''Anlaşma şartları ihlal edildi'' iddiası
Ünlü yönetmen Antoine Fuqua’nın yönettiği ve Michael Jackson’ın gerçek hayattaki yeğeni Jaafar Jackson’ın başrolde yer aldığı biyografik film, planlandığı gibi 2025’te vizyona girmeyebilir.
Lionsgate CEO’su Jon Feltheimer, 22 Mayıs Perşembe günü yaptığı açıklamada, filmin büyük olasılıkla 2026’dan önce sinemalarda olmayacağını duyurdu.
Ancak Feltheimer, Michael adlı filmin gösterim tarihinin 2025 mali yılı sonrasına sarkabileceğini söyledi. Bu durumda film, 2026 mali yılı sonuçlarını etkileyebilir.
Mali yıl, bir şirketin finansal raporlama yaptığı 12 aylık dönemi ifade ediyor.