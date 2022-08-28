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Michael Jackson The Sandman'de Morpheus'u oynamak istedi

Haberler - ntv.com.tr | 28.08.2022 - 16:34 - Son Güncelleme : 28.08.2022 - 16:55

'Popun kralı' unvanını taşıyan Michael Jackson'ın yıllar önce ünlü çizgi roman serisi The Sandman'de Morpheus karakterini canlandırmak istediği ortaya çıktı.

Michael Jackson The Sandman'de Morpheus'u oynamak istedi - 1

2009’da hayatını kaybeden ABD’li pop ikonu Michael Jackson’ın çizgi roman serisi The Sandman’de ‘Düşler Kralı’nı’ canlandırmak istediği ortaya çıktı.

Michael Jackson The Sandman'de Morpheus'u oynamak istedi - 2

Çizgi romanın yazarı Neil Gaiman, “1996 yılında Warner Bros. stüdyolarına götürüldüm, o dönemin başkanı bana Michael Jackson’ın kendisini aradığını ve onu The Sandman’de Morpeus olarak oynatıp oynatamayacağımı sordu” ifadelerini kullandı.

Michael Jackson The Sandman'de Morpheus'u oynamak istedi - 3

FİKRE SICAK BAKMADI

Çizgi romanı diziye dönüştürme fikri konusunda herkesin çok heyecanlı olduğunu hatırlayan Gaiman, bu anısını anlatırken bu fikre çok da sıcak bakmadığını gösteren bir ifade takındı.

Michael Jackson The Sandman'de Morpheus'u oynamak istedi - 4

Nitekim, 2009 yılında yaşamını yitiren yıldızın hayatta olduğu dönemde hiçbir Sandman projesi gerçekleşmedi.

Michael Jackson The Sandman'de Morpheus'u oynamak istedi - 5

BAŞROL OYUNCUSU ÇOK BEĞENİLDİ

Dizide Düşler Kralı Morpheus'u İngiliz oyuncu Tom Sturridge canlandırıyor. Sturridge'in performansı ve role olan uyumu pek çok eleştirmen ve hayrandan tam not aldı.

Michael Jackson The Sandman'de Morpheus'u oynamak istedi - 6

Ünlü çizgi roman serisi, 1989 ile 1996 arasında İngiliz yazar Neil Gaiman tarafından kaleme alındı.

Michael Jackson The Sandman'de Morpheus'u oynamak istedi - 7

Şu sıralar tüm dünyada büyük beğeni toplayan The Sandman, ikinci sezon onayı da aldı.

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