Michael Jackson The Sandman'de Morpheus'u oynamak istedi

Haberler - ntv.com.tr | 28.08.2022 - 16:34 - Son Güncelleme : 28.08.2022 - 16:55
2009’da hayatını kaybeden ABD’li pop ikonu Michael Jackson’ın çizgi roman serisi The Sandman’de ‘Düşler Kralı’nı’ canlandırmak istediği ortaya çıktı.
Çizgi romanın yazarı Neil Gaiman, “1996 yılında Warner Bros. stüdyolarına götürüldüm, o dönemin başkanı bana Michael Jackson’ın kendisini aradığını ve onu The Sandman’de Morpeus olarak oynatıp oynatamayacağımı sordu” ifadelerini kullandı.
Çizgi romanı diziye dönüştürme fikri konusunda herkesin çok heyecanlı olduğunu hatırlayan Gaiman, bu anısını anlatırken bu fikre çok da sıcak bakmadığını gösteren bir ifade takındı.
Nitekim, 2009 yılında yaşamını yitiren yıldızın hayatta olduğu dönemde hiçbir Sandman projesi gerçekleşmedi.
Dizide Düşler Kralı Morpheus'u İngiliz oyuncu Tom Sturridge canlandırıyor. Sturridge'in performansı ve role olan uyumu pek çok eleştirmen ve hayrandan tam not aldı.
Ünlü çizgi roman serisi, 1989 ile 1996 arasında İngiliz yazar Neil Gaiman tarafından kaleme alındı.
Şu sıralar tüm dünyada büyük beğeni toplayan The Sandman, ikinci sezon onayı da aldı.