Michael Jackson'ın hayatını konu alan filmde şarkıcıyı yeğeni canlandıracak

'Popun kralı' Michael Jackson'ın hayatını konu alan filmde şarkıcıyı, yeğeni Jaafar canlandıracak.

Michael Jackson'ın hayatını konu alan filmde şarkıcıyı yeğeni canlandıracak - 1

2009’da hayatını kaybeden ABD’li pop ikonu Michael Jackson’ın hayatını konu alan biyografi türündeki filmin çekimleri bu sene başlıyor. Filmde ünlü şarkıcıyı kimin canlandıracağı uzun bir süre merak konusu olmuştu.

Michael Jackson'ın hayatını konu alan filmde şarkıcıyı yeğeni canlandıracak - 2

AMCASINI CANLANDIRACAK

Şarkıcının 26 yaşındaki yeğeni Jaafar'ın Jackson'a hayat vereceği açıklandı.

"Michael" adını taşıyacak filmde amcasını canlandıracak olan Jaafar Jackson, sosyal medya hesabında "Amcam Michael'ın hikayesini ekrana taşımaktan onur duyuyorum. Dünya çapındaki tüm hayranlarla yakında görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

Michael Jackson'ın hayatını konu alan filmde şarkıcıyı yeğeni canlandıracak - 3

Şarkıcının annesi Katherine Jackson ise "Jaafar, oğlumu canlandıracak. Jackson mirasını taşıyacak olmasını görmek harika" dedi.

Michael Jackson'ın hayatını konu alan filmde şarkıcıyı yeğeni canlandıracak - 4

İLK BÜYÜK ROLÜ

Jaafar Jackson, şarkıcının ağabeyi Jermaine Jackson'ın oğlu. Çocuk yaştan beri ailenin diğer üyeleri gibi dans eden ve şarkı söyleyen Jaafar, ilk defa bu kadar büyük çaplı bir projede yer alacak.

Michael Jackson'ın hayatını konu alan filmde şarkıcıyı yeğeni canlandıracak - 5

İlk Gün, Adalet, Tetikçi ve Kral Arthur gibi başarılı filmlere imza atan Antoine Fuqua ise filmin yönetmen koltuğunda oturacak.

Filmin yapımcılığını üstlenen Lionsgate, “Michael” adını taşıyacak filmin ünlü pop ikonunun daha önce hiç bilinmeyen yanlarını yansıtacağını açıkladı. Film, Jackson’ın unutulmaz sahne performanslarından özel hayatına dair bilgiler sunacak.

N-LIFE HABERLERİ

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