Michael Jackson'ın müzik katalogu satılıyor

Michael Jackson'ın varisleri, efsanevi şarkıcının müzik katalogundaki hisselerinin yarısını 800 milyon ila 900 milyon dolar aralığında bir anlaşmayla satıyor. Variety'nin haberine göre, ayrıntılar henüz belirsiz olsa da kaynaklar, Sony ve olası bir finansal ortağın, Jackson'ın yayıncılık, kayıtlı müzik gelirleri, 'MJ: The Musical' adlı Broadway şovu ve yakında çıkacak olan biyografik film 'Michael'daki hisselerinin yüzde 50'sini almak için pazarlık yaptığını açıkladı.
Bir finans kaynağına göre Primary Wave Music, Jackson'ın yayıncılık katalogunda zaten bir hisseye sahip.
Sony, daha önce bilinen en büyük katalog anlaşmalarından bazılarına dahil olmuştu. Örneğin Bruce Springsteen'in yayıncılık ve kayıtlı müzik kataloglarını, 600 milyon dolara satın almıştı. Net olarak açıklanmasa da kaynaklara göre, Universal Music, Bob Dylan'ın kayıtlı müzik katalogunun hakları için 150 milyon-200 milyon dolar ödemişti.
İngiliz müzik grubu Genesis de katalogunu Concord şirketine 300 milyon dolara satmıştı.
Ancak gelen bilgilere göre Michael Jackson anlaşması bugüne kadarki en büyük anlaşma olacak.
Kaynaklar, anlaşmadaki finansal ortakları kesin olarak açıklamazken, Jackson'ın müzik katalogu için muhtemel şirketler Sony ile Bruce Springsteen katalog anlaşmasında ortaklık yapan ve ayrıca Killers'ın 2020 öncesi yayın katalogunu satın alan Eldridge Industries. Adı geçen şirketler arasında, yakın zamanda Universal ve Dr. Dre ile 200 milyon doları aşan bir katalog alımı için ortaklık yapan ve 2020'de Scooter Braun liderliğindeki bir konsorsiyumdan Taylor Swift'in ilk altı albümünün haklarını satın alan Shamrock da var.
Jackson’ın kayıtlı müzik katalogu, tarihin en kazançlı kataloglarından biri olma özelliği taşıyor. 1982'de 'Thriller' albümü bile tek başına tüm zamanların en çok satan iki albümünden biri ve 30 kez platin sertifikası alan ilk albüm olmuştu.
Öte yandan 2009’da hayatını kaybeden ABD’li pop ikonu Michael Jackson’ın hayatını konu alan biyografi türündeki filmin çekimleri bu yıl başlıyor. Filmde ünlü şarkıcıyı kimin canlandıracağı geçtiğimiz günlerde açıklandı.
Şarkıcının 26 yaşındaki yeğeni Jaafar'ın Jackson'a hayat vereceği duyuruldu.
'Michael' adını taşıyacak filmde amcasını canlandıracak olan Jaafar Jackson, sosyal medya hesabında "Amcam Michael'ın hikayesini ekrana taşımaktan onur duyuyorum. Dünya çapındaki tüm hayranlarla yakında görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.