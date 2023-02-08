Michael Jackson'ın müzik katalogu satılıyor

Michael Jackson'ın varisleri, efsanevi şarkıcının müzik katalogundaki hisselerinin yarısını 800 milyon ila 900 milyon dolar aralığında bir anlaşmayla satıyor. Variety'nin haberine göre, ayrıntılar henüz belirsiz olsa da kaynaklar, Sony ve olası bir finansal ortağın, Jackson'ın yayıncılık, kayıtlı müzik gelirleri, 'MJ: The Musical' adlı Broadway şovu ve yakında çıkacak olan biyografik film 'Michael'daki hisselerinin yüzde 50'sini almak için pazarlık yaptığını açıkladı.

Bir finans kaynağına göre Primary Wave Music, Jackson'ın yayıncılık katalogunda zaten bir hisseye sahip.