Milyon dolarlık dava Netflix'i durdurmadı: Baby Reindeer yıldızı ile yeni anlaşma

170 MİLYON DOLAR İSTİYOR

Yazar ve yönetmen Richard Gadd için, “O bir yalancı” diyen Harvey, hit diziyle ilgili davada Netflix'i hakaret, ağır ihmal, tanıtım hakkının ihlali ve duygusal strese yol açmakla suçluyor.

Kendisini hapis yatmış bir suçlu olarak yanlış bir şekilde tasvir ettiğini iddia eden Harvey, 170 milyon dolar tazminat talep ediyor.