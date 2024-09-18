Milyon dolarlık dava Netflix'i durdurmadı: Baby Reindeer yıldızı ile yeni anlaşma
76. Emmy Ödülleri'ne damga vuran Baby Reindeer dizisinin yaratıcısı ve başrol oyuncusu Richard Gadd, Netflix ile yeni bir anlaşmaya imza attı. Martha karakterine ilham verdiğini iddia eden Fiona Harvey, dijital platforma dava açmıştı.
Emmy Ödülleri'nden 6 ödülle ayrılan Baby Reindeer dizisi, son dönemin en popüler yapımlarında biri.
Netflix, dizinin yaratıcısı, senaristi ve başrol oyuncusu Richard Gadd ile yeni bir anlaşmaya imza attı.