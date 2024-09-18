Milyon dolarlık dava Netflix'i durdurmadı: Baby Reindeer yıldızı ile yeni anlaşma

76. Emmy Ödülleri'ne damga vuran Baby Reindeer dizisinin yaratıcısı ve başrol oyuncusu Richard Gadd, Netflix ile yeni bir anlaşmaya imza attı. Martha karakterine ilham verdiğini iddia eden Fiona Harvey, dijital platforma dava açmıştı.

Milyon dolarlık dava Netflix'i durdurmadı: Baby Reindeer yıldızı ile yeni anlaşma - 1

Emmy Ödülleri'nden 6 ödülle ayrılan Baby Reindeer dizisi, son dönemin en popüler yapımlarında biri.

Netflix, dizinin yaratıcısı, senaristi ve başrol oyuncusu Richard Gadd ile yeni bir anlaşmaya imza attı.

N-LIFE HABERLERİ

Milyon dolarlık dava Netflix'i durdurmadı: Baby Reindeer yıldızı ile yeni anlaşma - 2

Netflix CEO'su Ted Sarandos, Gadd ile anlaştıklarını ve yeni bir proje üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Sarandos, yeni projenin bir belgesel olmadığının altını çizdi.

Milyon dolarlık dava Netflix'i durdurmadı: Baby Reindeer yıldızı ile yeni anlaşma - 3

DİZİ YÜZÜNDEN DAVALIK OLDU

Dizinin yaratıcısıyla yeni bir anlaşmaya imza aran Netflix, "Baby Reindeer" nedeniyle davalık olmuştu.

Dizideki "Martha" karakterinin kendisini anlattığını öne süren Fiona Harvey, Netflix'in dünya çapında 50 milyondan fazla izleyiciye, kendisi hakkında "acımasız yalanlar" söylediğini savundu. Harvey, Netflix'e 170 milyon dolarlık dava açtı.

Milyon dolarlık dava Netflix'i durdurmadı: Baby Reindeer yıldızı ile yeni anlaşma - 4

170 MİLYON DOLAR İSTİYOR

Yazar ve yönetmen Richard Gadd için, “O bir yalancı” diyen Harvey, hit diziyle ilgili davada Netflix'i hakaret, ağır ihmal, tanıtım hakkının ihlali ve duygusal strese yol açmakla suçluyor.

Kendisini hapis yatmış bir suçlu olarak yanlış bir şekilde tasvir ettiğini iddia eden Harvey, 170 milyon dolar tazminat talep ediyor.

Milyon dolarlık dava Netflix'i durdurmadı: Baby Reindeer yıldızı ile yeni anlaşma - 5

BABY REINDEER HAKKINDA

Popüler dizi, İskoç yazar Richard Gadd'ın kendi hayatından ilhamla yaratıldı. Gadd aynı zamanda dizinin başrolünde oynuyor.

Yılın en çok izlenen yapımlarından biri olan Baby Reindeer, yazar ve peşindeki takıntılı hayranını konu alıyor. Popüler mini dizinin ilk bölümünde "Bu gerçek bir hikaye" ifadesi yer alıyor.

Milyon dolarlık dava Netflix'i durdurmadı: Baby Reindeer yıldızı ile yeni anlaşma - 6

Dizinin bitiş jeneriğinde ise dizinin "gerçek olaylara dayandığı ancak belirli karakterlerin, isimlerin, olayların, konumların ve diyalogların dramatik amaçlarla kurgulandığı" söyleniyor.

Milyon dolarlık dava Netflix'i durdurmadı: Baby Reindeer yıldızı ile yeni anlaşma - 7

Netflix, dava açıldığından beri Gadd'in yanında yer aldı ve "Bu konuyu şiddetle savunmayı ve Richard Gadd'in hikayesini anlatma hakkını savunmayı düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

DAHA FAZLA GÖSTER