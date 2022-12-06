Milyonların kalbinde yer eden o şarkılardan pişmanlık duydular

Asıl adı Toni Watson olan şarkıcı hit şarkısı için "Bu şarkıyı hiçbir şey düşünmeden yazdım ve bir anda patladı. Bu şarkıyla çok anılmak istemiyorum. Bazen bu şarkıdan nefret bile ediyorum. Bir daha böyle bir şarkı yapmayacağım" dedi.
Ünlü rock grubunun en başarılı şarkılarından biri için Kurt Cobain "Şarkı MTV'de o kadar çok çaldı ki insanlar bu şarkıya fazla odaklandı. En az bu şarkı kadar iyi şarkılarımız da var" ifadelerini kullanmıştı.
Robin Thicke ile düeti uzun süre listelerde kalan Pharell, şarkının kadınlar hakkındaki sözleri yüzünden şarkının başarısından çok gurur duymadığını dile getirdi.
Şarkıcı, 2012 yılında piyasaya çıkardığı şarkısını ilk yazdığında nefret ettiğini ama ona büyük prodüksiyon şirketlerinin kapısını açtığını söyledi.
Grupla özdeşleşen Creep şarkısı, aslında Radiohead'in en sevdiği şarkı sayılmaz. Gruptan Johnny Greenwood "Hayatımız dört buçuk dakikasını devamlı tekrar ediyor gibiydik. Çok sıkılmıştık. Bir noktada şarkıyı sahnelemeyi bile bırakmıştık" demişti.
Şarkı bir anda listelerde zirveye tırmanmaya başlasa da Drake'in şarkıda otizmli insanlara "özürlü" demesi tepki toplamıştı. Drake bu nedenle şarkının sözlerini değiştirmiş ve kamuoyundan özür dilemişti.
İngiliz şarkıcı, belki de en popüler şarkısı için "sinir bozucu" ifadesini kullanmıştı.
Ünlü şarkıcı, bu iki albümünün kendisine hayatının bazı dönemlerini hatırlattığını söyleyerek albüm şarkılarını artık sahnede söylemek istemek istemediğini belirtmişti.
İngiliz şarkıcı, sözleri kendisine ait olan bu şarkıyı hiç sevmediğini söylese de şarkının tüm dünyada büyük bir hit olduğu gerçek.
Grubun solisti Hayley Williams, şarkıda geçen anti-feminist söylemlerden dolayı pişmanlık duyduğunu söylemişti.
Katy Perry, en tartışmalı şarkısı için "Şarkıyı bir daha yazacak olsaydım, bazı sözleri değiştirirdim. Şarkıyı 2008'de yazmıştım, o günden bu güne çok şey değişti" açıklamasında bulunmuştu.
Gaga hit şarkısı için "Bu şarkıyı hayatımın çok karanlık bir döneminde yazmıştım ve olabildiğinde kışkırtıcı olmasını istemiştim çünkü çok kızgındım" derken daha sonrasında şarkıyı müzik platformlarından kaldırma kararı almıştı.