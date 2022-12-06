Milyonların kalbinde yer eden o şarkılardan pişmanlık duydular

Tones & I - “Dance Monkey”

Asıl adı Toni Watson olan şarkıcı hit şarkısı için "Bu şarkıyı hiçbir şey düşünmeden yazdım ve bir anda patladı. Bu şarkıyla çok anılmak istemiyorum. Bazen bu şarkıdan nefret bile ediyorum. Bir daha böyle bir şarkı yapmayacağım" dedi.