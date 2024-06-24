Mısır piramitlerindeki gizem Sivas'ta ortaya çıktı! "Tesadüf değil, tarihi yapıların astronomiyle bağlantısı var"

Sivas'ta Mengücekliler tarafından inşa ettirilen ve “Anadolu'nun El-Hamrası” olarak nitelendirilen 800 yıllık tarihi Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası, mimari üslubu ve eşsiz bezemeleriyle birlikte yeni keşfedilen özellikleriyle de dikkatleri üzerine topluyor.

Tarihi yapıyla ilgili yapılan bilimsel araştırmalar, eşsiz yapının bilinmeyen pek çok özelliğini gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Taşkıran tarafından yapılan araştırmada tarihi yapının coğrafi konumunun astronomiyle ilişkili olduğu ortaya çıktı.