Mısır’da 4 bin yıllık aile mezarlığı ortaya çıkarıldı: Türünün ilk örneği!

Mısırlı ve Amerikalı arkeologlar, Luksor’daki Hatşepsut Tapınağı yakınlarında, Orta Krallık dönemine ait 11 kişilik bir aile mezarlığı buldu. Bu keşif, MÖ 1938 ile MÖ 1630 yılları arasında bölgede keşfedilen ilk Orta Krallık mezarına işaret ediyor.

Mısır’da 4 bin yıllık aile mezarlığı ortaya çıkarıldı: Türünün ilk örneği! - 1

11 KİŞİLİK AİLE MEZARLIĞI

Arkeologlar, yaklaşık 4 bin yıl öncesine ait, türünün ilk örneği olan bir antik Mısır mezarı ortaya çıkardı.

Mısırlı ve Amerikalı arkeologlar, Luksor’daki Hatşepsut Tapınağı yakınlarında, Orta Krallık dönemine ait 11 kişilik bir aile mezarlığı buldu.

Bilim insanları, 12. ve 13. Hanedanlık döneminde nesiller boyunca kullanılan bir aile mezarlığı olduğunu söyledi.

N-LIFE HABERLERİ

Mısır’da 4 bin yıllık aile mezarlığı ortaya çıkarıldı: Türünün ilk örneği! - 2

KAFALARI FARKLI YÖNE BAKIYOR

Keşif, MÖ 1938'den MÖ 1630'a kadar uzanan Orta Krallık dönemine ait bölgede keşfedilen ilk mezar olma özelliğini taşıyor.

Güney Asasif Koruma Projesi'nden Amerikalı ve Mısırlı araştırmacılar, cesetlerin yan yana tahta tabutlara konduğunu ve başlarının farklı yönlere baktığını belirtti.

Mısır’da 4 bin yıllık aile mezarlığı ortaya çıkarıldı: Türünün ilk örneği! - 3

ZAMAN İÇİNDE TAHRİP OLMUŞ

Zaman içinde seller ve yağışlar mezarları tahrip etmiş olsa da araştırmacılar, kolye ve su aygırı başı muskası gibi mücevher eşyaların hala sağlam olduğunu keşfettiler.

Hazineler arasında iki bakır ayna da vardı; birinin sapı lotus çiçeği şeklindeydi, diğerinin üzerinde ise gökyüzü, kadın, doğurganlık ve aşk tanrıçası Hathor'un resmi bulunmaktaydı.

Mısır’da 4 bin yıllık aile mezarlığı ortaya çıkarıldı: Türünün ilk örneği! - 4

SON MEZARIN CİNSİYETİ BİLİNMİYOR

Mezar, Luksor'daki Nil Nehri'nin batı kıyısındaki Hatşepsut Tapınağı'nın yanında keşfedildi.

Araştırmacılar, beş kadına, iki erkeğe ve üç çocuğa ait iskeletler tespit etti, son aile üyesinin cinsiyeti ve yaşı ise henüz bilinmiyor.

Mısır’da 4 bin yıllık aile mezarlığı ortaya çıkarıldı: Türünün ilk örneği! - 5

"TARİHİ DEĞİTŞİRECEK"

Arkeologlar, daha önce sadece MÖ 1550'den MÖ 525'e kadar uzanan, Antik Mısır'ın 18., 22., 25. ve 26. hanedanlarına ait mezarların bulunduğu düşünülen Güney Asasif'in tarihini değiştirdiğini söyledi.

Buluntuların o dönemdeki ölü gömme adetleri ve ritüelleri hakkında bilgi edinilmesine katkı sağlayabileceğini belirtiyor.

Mısır’da 4 bin yıllık aile mezarlığı ortaya çıkarıldı: Türünün ilk örneği! - 6

BİR KOLYE ERKEK MEZARINDA BULUNDU

Mücevherlerin büyük çoğunluğu kadın mezarları arasında bulundu, sadece bir kolye erkek mezarından çıkartıldı. 

Mısır’da 4 bin yıllık aile mezarlığı ortaya çıkarıldı: Türünün ilk örneği! - 7

SU AYGIRI ANLAMI

Bu belki de keşiflerin en dikkat çekeni çünkü bir su aygırının başını çevreleyen 30 ametist ve iki akik boncuğundan oluşan kolye, adamın yüksek bir makamda bulunduğunu gösteriyordu.

Mısır’da 4 bin yıllık aile mezarlığı ortaya çıkarıldı: Türünün ilk örneği! - 8

Su aygırı o dönem, Nil Nehri'nin gücünü temsil ettiği için son derece önemli kabul ediliyordu ve genellikle ölenlerin öbür dünyaya geçişlerinde onları korumak amacıyla mezarlara gömülüyordu.

Mısır’da 4 bin yıllık aile mezarlığı ortaya çıkarıldı: Türünün ilk örneği! - 9

Amerikalı ekip, antik mezarın daha fazla ayrıntısını ortaya çıkarmak ve sakinlerinin Orta Krallık döneminde nasıl yaşadıklarına ışık tutmak için bölgede ek kazılar yapmayı planladıklarını belirtti.

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