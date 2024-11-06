Mısır’da 4 bin yıllık aile mezarlığı ortaya çıkarıldı: Türünün ilk örneği!
Mısırlı ve Amerikalı arkeologlar, Luksor’daki Hatşepsut Tapınağı yakınlarında, Orta Krallık dönemine ait 11 kişilik bir aile mezarlığı buldu. Bu keşif, MÖ 1938 ile MÖ 1630 yılları arasında bölgede keşfedilen ilk Orta Krallık mezarına işaret ediyor.
11 KİŞİLİK AİLE MEZARLIĞI
Arkeologlar, yaklaşık 4 bin yıl öncesine ait, türünün ilk örneği olan bir antik Mısır mezarı ortaya çıkardı.
Mısırlı ve Amerikalı arkeologlar, Luksor’daki Hatşepsut Tapınağı yakınlarında, Orta Krallık dönemine ait 11 kişilik bir aile mezarlığı buldu.
Bilim insanları, 12. ve 13. Hanedanlık döneminde nesiller boyunca kullanılan bir aile mezarlığı olduğunu söyledi.