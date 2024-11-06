Mısır’da 4 bin yıllık aile mezarlığı ortaya çıkarıldı: Türünün ilk örneği!

ZAMAN İÇİNDE TAHRİP OLMUŞ

Zaman içinde seller ve yağışlar mezarları tahrip etmiş olsa da araştırmacılar, kolye ve su aygırı başı muskası gibi mücevher eşyaların hala sağlam olduğunu keşfettiler.

Hazineler arasında iki bakır ayna da vardı; birinin sapı lotus çiçeği şeklindeydi, diğerinin üzerinde ise gökyüzü, kadın, doğurganlık ve aşk tanrıçası Hathor'un resmi bulunmaktaydı.