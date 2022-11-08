Mısır'da bir tapınağın altında bulunan tünel, araştırmacılara göre Kleopatra'nın mezarına çıkıyor

Mısır’da yapılan kazı çalışmalarında keşfedilen bir tünelin Mısır Kraliçesi Kleopatra’nın mezarına açıldığı iddia edildi. Kraliçe'nin Mısır’ın İskenderiye şehrinde bulunan Taposiris Magna Tapınağı’nın altına gömüldüğünü iddia eden araştırmacılar, bu tünelin 21. yüzyılın en büyük keşfi olduğu kanaatinde.