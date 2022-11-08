Mısır'da bir tapınağın altında bulunan tünel, araştırmacılara göre Kleopatra'nın mezarlığına çıkıyor

Mısır’da yapılan kazı çalışmalarında keşfedilen bir tünelin Mısır Kraliçesi Kleopatra’nın mezarına açıldığı iddia edildi. Kraliçe'nin Mısır’ın İskenderiye şehrinde bulunan Taposiris Magna Tapınağı’nın altına gömüldüğünü iddia eden araştırmacılar, bu tünelin 21. yüzyılın en büyük keşfi olduğu kanaatinde.
Mısır’da bulunan antik Taposiris Magna Tapınağı’nın altında taşların katmanlar halinde dizilmesiyle oluşan bir tünele rastlandı. ‘Geometrik bir mucize’ olarak olarak nitelendirilen tünel, yaklaşık 1500 metre uzunluğunda.
Bu yeni keşif, antik Mısır döneminin en başarılı mimarı yapılarından biri sayılan Samos Adaları’ndaki Eupalinos Tüneli’ne benzetiliyor.
Daily Mail’in haberine göre San Domingo Üniversitesi’nden arkeolog Kathleen Martinez, yıllardır Kleopatra ve Mark Antony’nin bu tapınağın altında gömülü olduğunu ve bu tünelin mezarlığa çıktığını savunuyor.
Adı ‘Osiris’in Mezarlığı’ anlamına gelen Taposiris Magna Tapınağı, Mısır’ın İskenderiye şehrine oldukça yakın.
Heritage Key’e konuşan arkeolog Martinez, Kleopatra’nın tapınağın altında gömülü olmasının yüzde 1 şansı olduğunu ve Mısır’ın son hükümdarının mezarlığının bulunmasının 21. yüzyılın en büyük keşfi olacağını söyledi.
Tapınağın içinde yapılan daha önceki kazı çalışmalarında Kleopatra’nın mezarının orada olduğunu işaret eden bazı buluntulara ulaşılmıştı.
Tünelin fotoğrafları Mısır Turizm Bakanlığı tarafından paylaşıldı.