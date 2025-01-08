Mısır'da 4 bin yıllık tarihi keşif: Saray başhekiminin "büyüleyici" mezarı!
Mısır’ın Sakkara mezarlığında yapılan kazılarda, yaklaşık 4 bin yıl önce yaşamış olan Teti Neb Fu’nun mezarı ve lahdi ortaya çıkarıldı. Antik Mısır’da kraliyet doktoru, rahip ve "büyücü" gibi saygın unvanlara sahip olan Teti Neb Fu, dönemin tıp ve mistik uygulamalarında önemli bir figür olarak kabul ediliyor.
Mısır’ın tarihi Sakkara mezarlığında yapılan kazılarda, yaklaşık 4 bin yıl önce yaşamış ünlü bir kraliyet doktorunun büyüleyici yaşamına ışık tutarak Antik Mısır’ın tıp ve inanç dünyasına dair yeni bilgiler ortaya çıkardı.