Mısır'da 4 bin yıllık tarihi keşif: Saray başhekiminin "büyüleyici" mezarı!

Mısır’ın Sakkara mezarlığında yapılan kazılarda, yaklaşık 4 bin yıl önce yaşamış olan Teti Neb Fu’nun mezarı ve lahdi ortaya çıkarıldı. Antik Mısır’da kraliyet doktoru, rahip ve "büyücü" gibi saygın unvanlara sahip olan Teti Neb Fu, dönemin tıp ve mistik uygulamalarında önemli bir figür olarak kabul ediliyor.

Mısır'da 4 bin yıllık tarihi keşif: Saray başhekiminin "büyüleyici" mezarı! - 1

Mısır’ın tarihi Sakkara mezarlığında yapılan kazılarda, yaklaşık 4 bin yıl önce yaşamış ünlü bir kraliyet doktorunun büyüleyici yaşamına ışık tutarak Antik Mısır’ın tıp ve inanç dünyasına dair yeni bilgiler ortaya çıkardı.

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Mısır'da 4 bin yıllık tarihi keşif: Saray başhekiminin "büyüleyici" mezarı! - 2

"SARAY BAŞHEKİMİ"

Arkeologlara göre, Teti Neb Fu’nun mezarı Kral Pepi II dönemine, yani MÖ 2305-2118 yıllarına tarihleniyor.

Mezar, Antik Mısır’ın altıncı hanedanına ait kraliyet mensuplarının mezarlarıyla birlikte keşfedildi. Lahit üzerindeki yazılar, Teti Neb Fu’nun "saray başhekimi", "tıbbi bitkiler müdürü" ve "baş diş hekimi" gibi unvanlara sahip olduğunu gösteriyor.

Mısır'da 4 bin yıllık tarihi keşif: Saray başhekiminin "büyüleyici" mezarı! - 3

SANAT ESERLERİ İLE DOLU MEZAR

Teti Neb Fu’nun mezarı, çarpıcı sanat eserleriyle süslenmiş durumda. Mezar duvarlarında çanak çömlekler, mücevherler, cenaze töreni sahneleri ve boyalı bir "sahte kapı" yer alıyor. Ayrıca, Eski Mısır kültürünün günlük yaşamına dair eşsiz bir bakış sunuyor.

Mısır'da 4 bin yıllık tarihi keşif: Saray başhekiminin "büyüleyici" mezarı! - 4

ŞİFACI VE BÜYÜCÜ

Lahitte yazılı unvanlara göre Teti Neb Fu, zehirli akrep ve yılan ısırıklarını iyileştiren tanrıça Serket’in rahibi ve "büyücüsü" olarak da tanınıyordu.

Bu, onun dönemin tıp uygulamalarında ileri düzeyde bir şifacı olarak görüldüğünü ve mistik yöntemlerle şifa verdiğini gösteriyor.

Mısır'da 4 bin yıllık tarihi keşif: Saray başhekiminin "büyüleyici" mezarı! - 5

TARİHİN EN İLERİ TIBBİ UYGULAMALARI

Antik Mısırlılar, tıbbi bilgileriyle çağlarının ötesindeydi. Eski metinler, onların diş dolguları yapabildiğini, kadın hastalıklarını tedavi ettiğini ve hatta diyabet ile kanseri teşhis edebildiğini ortaya koyuyor. Yakın zamanda yapılan bir araştırmada, Mısırlıların dini ritüellerle modern cerrahiye benzeyen işlemler uyguladığına dair kanıtlar bulundu.

Mısır'da 4 bin yıllık tarihi keşif: Saray başhekiminin "büyüleyici" mezarı! - 6

SAKKARA'NIN ZENGİN MİRASI 

Yaklaşık 7,3 x 1 kilometrelik bir alanı kapsayan Sakkara, Antik Mısır kraliyet ailesinin en önemli mezarlıklarından biri olarak kabul ediliyor. Dünyanın en eski piramidi olarak bilinen Djoser Basamaklı Piramidi de burada yer alıyor.

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