Mısır'da 4 bin yıllık tarihi keşif: Saray başhekiminin "büyüleyici" mezarı!

ŞİFACI VE BÜYÜCÜ

Lahitte yazılı unvanlara göre Teti Neb Fu, zehirli akrep ve yılan ısırıklarını iyileştiren tanrıça Serket’in rahibi ve "büyücüsü" olarak da tanınıyordu.

Bu, onun dönemin tıp uygulamalarında ileri düzeyde bir şifacı olarak görüldüğünü ve mistik yöntemlerle şifa verdiğini gösteriyor.