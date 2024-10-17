Miss Turkey birincisi İdil Bilgen sessizliğini bozdu
Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasının birincisi İdil Bilgen kazandı ve Türkiye güzeli ünvanını aldı. Bingöl'ün 2 bin 304 nüfuslu Yayladere ilçesine doktor olarak atanan Bilgen görevine başlamadı. Türkiye Güzeli'nin Amerika'da olduğu ortaya çıkmıştı. İdil Bilgen, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamayla gündeme geldi.
BİLGÖL'E ATANDI
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden yeni mezun olan ve Miss Turkey 2024 Güzellik Yarışması’nda Türkiye Güzeli seçilen İdil Bilgen, Sağlık Bakanlığı'nın 118’inci dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında, Bingöl'ün 2 bin 304 nüfuslu Yayladere ilçesindeki Yayladere Toplum Sağlığı Merkezi’ne atandı.
İKİ AY İÇİNDE MAZERET DİLEKÇESİ VEREBİLİR
Göreve başlaması gereken İdil Bilgen’in başvuru süresi geçti. Bilgen’in bu sürede herhangi bir başvuru yapmadığı, göreve başlayabilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü’ne iki ay içinde mazeret dilekçesi verebileceği öğrenildi.
Belirtilen sürede mazeret dilekçesi vermemesi durumunda da 6 ayda bir yapılan, bir sonraki Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasına başvuru yapabileceği bildirildi.