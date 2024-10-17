Miss Turkey birincisi İdil Bilgen sessizliğini bozdu

Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasının birincisi İdil Bilgen kazandı ve Türkiye güzeli ünvanını aldı. Bingöl'ün 2 bin 304 nüfuslu Yayladere ilçesine doktor olarak atanan Bilgen görevine başlamadı. Türkiye Güzeli'nin Amerika'da olduğu ortaya çıkmıştı. İdil Bilgen, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamayla gündeme geldi.

Miss Turkey birincisi İdil Bilgen sessizliğini bozdu - 1

BİLGÖL'E ATANDI

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden yeni mezun olan ve Miss Turkey 2024 Güzellik Yarışması’nda Türkiye Güzeli seçilen İdil Bilgen, Sağlık Bakanlığı'nın 118’inci dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında, Bingöl'ün 2 bin 304 nüfuslu Yayladere ilçesindeki Yayladere Toplum Sağlığı Merkezi’ne atandı.

İKİ AY İÇİNDE MAZERET DİLEKÇESİ VEREBİLİR

Göreve başlaması gereken İdil Bilgen’in başvuru süresi geçti. Bilgen’in bu sürede herhangi bir başvuru yapmadığı, göreve başlayabilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü’ne iki ay içinde mazeret dilekçesi verebileceği öğrenildi.

Belirtilen sürede mazeret dilekçesi vermemesi durumunda da 6 ayda bir yapılan, bir sonraki Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasına başvuru yapabileceği bildirildi.

N-LIFE HABERLERİ

Miss Turkey birincisi İdil Bilgen sessizliğini bozdu - 2

AMERİKA'DA ORTAYA ÇIKTI

Bilgen'in görevine neden başlamadığı merak konusu olmaya devam erken Bilgen'in Amerika'nın başkenti Washington D.C'de olduğu ortaya çıktı.

Bilgen, Amerikan Radyasyon Onkolojisi Derneği'nin (ASTRO) ASTRO 2024 toplantısına katıldığını sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurdu.

Miss Turkey birincisi İdil Bilgen sessizliğini bozdu - 3

Bir süredir sessizliğini koruyan İdil Bilgen, sosyal medya hesabından yeni bir açıklamada bulundu.

Miss Turkey birincisi İdil Bilgen sessizliğini bozdu - 4

Bilgen paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Miss World Türkiye 2024 olarak seçilmek benim için büyük bir onur ve ayrıcalık oldu. Tıp fakültesinden yeni mezun olmuş, ihtisasını radyasyon onkolojisi alanında yapmak isteyen biri olarak onkoloji dalında naçizane de olsa bir fark yaratabilmeyi hayal ediyorum."

Miss Turkey birincisi İdil Bilgen sessizliğini bozdu - 5

Bilgen sözlerine "Miss Türkiye tacı ile bu amacımı daha geniş ve etkin bir çerçevede gerçekleştirebilmeyi ümit ediyorum. Sağlık konusunda bir farkındalık yaratabilmek için bu platformu yararlı bir bilgilendirme kanalına dönüştürmeye gayret edeceğim. Bana inandığınız ve destek verdiğiniz için içtenlikle teşekkür ederim! Güzel ülkem adına faydalı şeyler yapabilmek için sabırsızlanıyorum" diye devam etti.

Miss Turkey birincisi İdil Bilgen sessizliğini bozdu - 6

NEDEN YARIŞMAYA BAŞVURDU?

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Bilgen, yarışmaya katılma kararıyla ilgili "Benim de kanser üzerine araştırmalarım var. Zaten kanser üzerine uzmanlaşmak istiyorum. Dolayısıyla kendimi ülkemde bu platformda - bu aslında yurt dışında çok saygın bir platform - başarılı bir şekilde temsil edebileceğimi düşündüğüm için başvurdum" demişti.

Miss Turkey birincisi İdil Bilgen sessizliğini bozdu - 7

"ÇOK ANLAMLI, ÇOK ÖNEMLİ BİR ÜNVAN"

Bilgen, Miss Turkey yarışmasına katılmasıyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Açıkçası ben Türkiye Güzeli seçilmeden önce benim hekim ünvanım oldu. Ben buraya hala bir hekim olarak katılmış oldum ve bu benim kesinlikle ilk ünvanım. Bunu gururla hayat boyu, mesleğim boyunca taşıyacağım. Türkiye Güzeli ünvanı da bence çok anlamlı, çok önemli bir ünvan. Bunu taşımaktan çok gurur duyuyorum. Ben ikisini birleştirmenin bence bir problem değil, tam tersine çok güzel bir bütün olduğunu düşünüyorum." 

Miss Turkey birincisi İdil Bilgen sessizliğini bozdu - 8

İDİL BİLGEN KİMDİR?

İdil Bilgen, 24 yaşında ve 1.80 cm boyunda, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. 11 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilen Miss Turkey 2024 yarışmasında birinci olarak Türkiye'nin en güzel kızı unvanını kazandı.

İdil Bilgen, 24 yaşında ve 1.80 cm boyunda, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. 11 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilen Miss Turkey 2024 yarışmasında birinci olarak Türkiye'nin en güzel kızı unvanını kazandı.

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