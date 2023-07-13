Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma ABD'de vizyona girdi: 250 milyon dolarlık açılış bekleniyor
Tom Cruise'un Top Gun: Maverick'tekli gişe başarısının ardından yeni filmi "Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma"dan da gişe beklentisi yüksek. Dün ABD'de vizyona giren filmden 250 milyon dolarlık açılış hasılatı beklenirken, filmin toplamda 1 milyar dolar barajını aşmasına kesin gözüyle bakılıyor.
"Görevimiz Tehlike" serisinin yedinci filmi "Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma - Birinci Bölüm" ülkemizde 14 Temmuz Cuma günü vizyonda olacak. Ancak ABD'de dün seyirciyle buluştu.
Christopher McQuarrie tarafından yazılan ve yönetilen, Ethan Hunt rolünü tekrar canlandıran Tom Cruise'un başrolde yer aldığı aksiyon filminden gişede beklenti yüksek.