Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma ABD'de vizyona girdi: 250 milyon dolarlık açılış bekleniyor

250 MİLYON DOLARLIK AÇLIŞ BEKLENTİSİ

Cruise'un pek çok tehlikeli sahnede dublör kullanmadığı filmin ilk beş günlük açılışında dünya çapında 250 milyon dolar hasılat elde etmesi bekleniyor.

Sektörel raporlara göre bunun 90 milyon dolarının Amerika gişesinden, 160 milyon dolarının ise filmin gösterime girdiği Avustralya, Brezilya, Çin, Fransa, Almanya, İtalya, Güney Kore, İspanya, İngiltere gibi diğer 70 pazardan geleceği tahmin ediliyor.