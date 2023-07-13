Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma ABD'de vizyona girdi: 250 milyon dolarlık açılış bekleniyor

Tom Cruise'un Top Gun: Maverick'tekli gişe başarısının ardından yeni filmi "Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma"dan da gişe beklentisi yüksek. Dün ABD'de vizyona giren filmden 250 milyon dolarlık açılış hasılatı beklenirken, filmin toplamda 1 milyar dolar barajını aşmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma ABD'de vizyona girdi: 250 milyon dolarlık açılış bekleniyor - 1

"Görevimiz Tehlike" serisinin yedinci filmi "Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma - Birinci Bölüm" ülkemizde 14 Temmuz Cuma günü vizyonda olacak. Ancak ABD'de dün seyirciyle buluştu. 

Christopher McQuarrie tarafından yazılan ve yönetilen, Ethan Hunt rolünü tekrar canlandıran Tom Cruise'un başrolde yer aldığı aksiyon filminden gişede beklenti yüksek. 

N-LIFE HABERLERİ

Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma ABD'de vizyona girdi: 250 milyon dolarlık açılış bekleniyor - 2

250 MİLYON DOLARLIK AÇLIŞ BEKLENTİSİ

Cruise'un pek çok tehlikeli sahnede dublör kullanmadığı filmin ilk beş günlük açılışında dünya çapında 250 milyon dolar hasılat elde etmesi bekleniyor.

Sektörel raporlara göre bunun 90 milyon dolarının Amerika gişesinden, 160 milyon dolarının ise filmin gösterime girdiği Avustralya, Brezilya, Çin, Fransa, Almanya, İtalya, Güney Kore, İspanya, İngiltere gibi diğer 70 pazardan geleceği tahmin ediliyor.

Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma ABD'de vizyona girdi: 250 milyon dolarlık açılış bekleniyor - 3

PRODÜKSİYON BÜTÇESİ YÜKSELDİ

Tom Cruise'un yanı sıra Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby ve Simon Pegg gibi ünlü isimlerin de kadroda yer aldığı filmin prodüksiyonunda pandemi nedeniyle aksaklıklar yaşanmış, vizyon tarihi ertelenmişti. Yapımın toplam prodüksiyon bütçesi 291 milyon dolara yükselmişti. Üstüne tanıtım masrafları da eklenince filmin gişe beklentisinin yükselmesine doğal gözüyle bakıldı. Şimdi dikkatler beş günlük açılış hasılatında. 

Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma ABD'de vizyona girdi: 250 milyon dolarlık açılış bekleniyor - 4

Tom Cruise'un Oscar'lı yönetmen Christopher McQuarrie ile dördüncü filmi olan "Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma", serinin bir önceki filmi "Mission Impossible - Fallout" ile kıyaslanıyor. Film, ABD'deki hasılatının yüzde 72'sini açılış haftasından sonra elde etmişti. Ancak bu defa yeni filmin karşısında 21 Temmuz'da vizyona girecek olan "Barbie" ve "Oppenheimer" gibi çok güçlü rakipler var. Dolayısıyla filmin açılış haftasındaki kazancı, toplam hasılatını belirlemek konusunda oldukça önemli.

Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma ABD'de vizyona girdi: 250 milyon dolarlık açılış bekleniyor - 5

1 MİLYAR DOLAR SINIRINI GEÇEBİLİR

Tom Cruise'un başrolünde oynadığı son film "Top Gun: Maverick" ilk üç gününde dünya çapında 256 milyon dolar kazanmış, toplamda 1,5 milyar dolar hasılat elde etmişti. Yeni Tom Cruise filmi "Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma"nın da seyircinin ilgisini çekmesi ve bu başarıdan etkilenmesi bekleniyor. Hatta filmin 1 milyar dolar sınırını geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yanda "Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma - İkinci Bölüm" 2024'te vizyonda olacak.

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